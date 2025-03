Cazzu aplasta a Christian Nodal y le quintuplica las vistas en YouTube

Cazzu le quintuplica las vistas a Christian Nodal. Cazzu y Christian Nodal estrenaron sus nuevos sencillos en el mismo fin de semana.

PUBLICIDAD

En el caso de la rapera argentina lanzó un tema titulado “Con otra”, el cual ha sido interpretado como una clara referencia a la esposa de Christian Nodal.

En el caso del cantante mexicano su nuevo sencillo se titula “El amigo”, y también está lleno de indirectas a su vida personal al utilizar la frase: “De ese tema no hablo”.

Y aunque ambas canciones acumulan millones de reproducciones en youtube, los números se encuentran favoreciendo a la argentina.

Cazzu le quintuplica las vistas a Christian Nodal

A tres días de su lanzamiento, “Con otra” lleva hasta este momento 15 millones de reproducciones.

Además tiene 1.2 millones de ‘Me gusta’ y tiene más de 80 mil comentarios.

Llamando la atención el de Belinda (quien también tuvo una relación sentimental con Nodal) que le escribió: "Temazoooooooooo“.

PUBLICIDAD

“Esta cancion es una obra maestra...como es Cazzu” y “Cazzu tú ganaste” son algunos de los comentarios a favor que ha recibido.

Mientras tanto la canción de Christian Nodal “El amigo” la cual fue publicada el pasado 20 de marzo, suma 2.7 millones de reproducciones.

Además de 73 mil ‘Me gusta’ y apenas 18 mil comentarios.

Es decir que el tema de Cazzu tiene 555% más reproducciones que el de Christian Nodal.

“Nodalito siempre triunfando sin colgarse de nadie, sin usar polémicas para generar vistas” y “A mi no me interesa lo que hablen de el ,a mi me encanta su música, sus canciones y su voz !!” son algunos de los comentarios que ha recibido.