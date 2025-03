Ángela Aguilar revela que su papá duda de su talento musical, “Tienes que mejorar”

Lejos de las polémicas que ha protagonizado, Ángela Aguilar intenta enfocarse en la nueva etapa de su carrera, por lo cual recientemente ofreció una entrevista para ‘Billboard’, en donde habló sobre su próximo álbum, señalando los comentarios que suele recibir de su papá como parte de su trabajo dentro de la industria musical.

Desde que inició su carrera musical, la hija de Pepe Aguilar había compartido diversos proyectos profesionales con su familia, no obstante, todo parece indicar que este 2025 tomará un rumbo distinto como parte de una nueva etapa en su proyecto, en conjunto con los cambios que ha experimentado a nivel personal por su relación con Nodal.

Ángela Aguilar revela que su papá duda de su talento musical

En este sentido, al hablar sobre los cambios que ha experimentado en su carrera, Ángela Aguilar confesó que a pesar de que Pepe Aguilar ha sido uno de sus grandes pilares, también ha criticado en distintas ocasiones su trabajo, con el objetivo de que la joven pueda seguir afrontando retos para mejorar como artista.

“Mi papá es el más macho de todos, pero me dice: Vas, mijita. Tú puedes hacerlo. O me dice: No estás cantando lo suficientemente bien, tienes que mejorar. Eso te prepara para enfrentarte al mundo”, confesó para Billboard.

Por otro lado, ante el próximo lanzamiento de su disco, la joven cantante explicó que ha experimentado miedo por hacer todo el proceso en solitario, pero aseguró que confía en el resultado que presentará.

“Al principio tenía miedo, pero ahora sé que este álbum es mío. También es aterrador pensar que si le va bien, es gracias a mí, pero si le va mal, también será por mi culpa”, comentó.

Sobre los detalles del disco, Ángela explicó que el género que predomina es mariachi, pero que intentó agregar un toque diferente para poder demostrar su propuesta dentro de la industria.

“La mayoría de las canciones del álbum están escritas por mujeres mexicanas. Es un álbum completamente de mariachi, pero es un poco diferente; tiene un toque moderno, algunos subgéneros dentro del mariachi que nadie esperaría que yo cantara”, explicó.