Esta promete ser la adaptación más ambiciosa de ‘Monte Cristo’ y la protagonizará un codiciado galán de Bridgerton

Regé-Jean Page se ha consolidado como uno de los galanes más codiciados de Hollywood. Aunque sólo protagonizó la primera temporada de Bridgerton, su interpretación del duque de Hastings fue suficiente para robar corazones y consolidarse como un actor con un carisma arrollador. Su porte, mirada intensa y elegancia lo convirtieron en el crush definitivo de la serie, dejando a los fans con ganas de más. Ahora, el actor está listo para demostrar que es mucho más que un rompecorazones en un drama de época.

Page ha sido confirmado como el protagonista de la próxima adaptación de El Conde de Montecristo, una de las historias de venganza más icónicas de la literatura. Pero su rol no se limitará a actuar: también será productor del proyecto, lo que reafirma su compromiso con la industria y con la creación de historias impactantes. La película será producida por Department M, la productora independiente de Mike Larocca y Michael Schaefer, con el guión a cargo de Patrick Ness (Chaos Walking).

¿De qué va ‘El Conde de Montecristo’?

Para Regé-Jean Page, este papel representa una oportunidad de oro. El Conde de Montecristo, escrito por Alexandre Dumas, es una historia universal de traición, injusticia y redención. El protagonista, Edmond Dantès, es un joven marino que es injustamente encarcelado, pero tras escapar y encontrar un tesoro oculto, se transforma en el enigmático Conde de Montecristo para ejecutar una venganza meticulosa contra quienes lo traicionaron. La historia ha sido adaptada en múltiples ocasiones, siendo la versión más conocida la de 2002 con Jim Caviezel y Guy Pearce.

Lo interesante de esta nueva adaptación es la forma en que Page y su equipo buscan explorar la obra de Dumas con una perspectiva fresca y audaz. “La narrativa aventurera con corazón es la razón por la que entré a esta industria”, comentó el actor. “Estamos emocionados por traer El Conde de Montecristo a una audiencia global y desbloquear nuevas profundidades de esta historia".

Un gran reto para Regé-Jean Page

Tras su salida de Bridgerton, ha buscado consolidarse como un actor versátil con papeles en The Gray Man, Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves y Black Bag, aunque ninguno ha igualado el impacto de su papel como el duque de Hastings. Con El Conde de Montecristo, Page no sólo vuelve al género de época que lo catapultó a la fama, sino que también asume el liderazgo de una producción de gran envergadura.

La participación de Patrick Ness como guionista también genera grandes expectativas. Ness, reconocido por su talento en la narrativa de fantasía y ciencia ficción, podría aportar una visión innovadora a esta historia clásica. A esto se suma el respaldo de productores experimentados, lo que promete una producción de alta calidad con un enfoque renovado.

Este es, sin duda, un momento crucial en la carrera de Regé-Jean Page. Con este proyecto, el actor busca reafirmar su estatus como uno de los grandes protagonistas de Hollywood y demostrar que su talento va mucho más allá de Bridgerton.