“Mucho tiempo libre pero no para su hija”: La revelación de Nodal que reforzaría rumores de distanciamiento con Inti

Christian Nodal está en el ojo del huracán, no sólo por los rumores de una crisis matrimonial con Ángela Aguilar sino también por las recientes declaraciones sobre su paternidad que han dejado a muchos cuestionando sus prioridades.

PUBLICIDAD

En una entrevista con Pati Chapoy para Ventaneando, Nodal reveló un talento inesperado: la pintura. A través de su tiempo libre, el cantante ha descubierto una nueva pasión por el arte abstracto, algo que lo relaja después de intensas jornadas de trabajo.

“Con el tiempo libre me gusta leer, hacer carne asada, pero como me traen a dieta no puedo. Entonces quería practicar algo que fuera relajante y descubrí que me encanta pintar… empiezo abstracto y después toma forma; me relaja un montón”, explicó.

Su obra más reciente, una pintura inspirada en su esposa, Ángela Aguilar, sorprendió a sus seguidores en redes sociales, pero también desató una ola de comentarios indignados.

Esta revelación ha provocado una serie de críticas, especialmente tras ‘desaire’ a su hija Inti.

“¿Y en ese tiempo libre no se le ha ocurrido ver a su hija?”, “Con tanto tiempo libre, ¿por qué no va a ver a su hija?”, y “Parece que la paternidad ya se le olvidó”, se lee en redes sociales.

¿Se olvidó de Inti?

Este descontento se intensificó tras una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, donde Nodal habló sobre su futuro con Ángela Aguilar. Cuando se le preguntó si estaban considerando agrandar la familia, el cantante respondió que “están muy jóvenes” y que no planean tener hijos en el corto plazo. Lo que causó sorpresa es que, en toda la conversación, Nodal no mencionó a su hija Inti, lo que fue interpretado por algunos como una falta de interés hacia su rol como padre.

PUBLICIDAD

Christian Nodal Las señales de incomodidad de Nodal en entrevistas alimentan rumores sobre una ruptura con Ángela. (Youtube)

En otras entrevistas previas a su concierto en la Monumental Plaza de Toros, Nodal aseguró que no piensa en tener hijos con Ángela por ahora, lo que provocó más críticas de sus seguidores. “Este es el puberto que no quiere ser papá por jovencito y ya tiene una niña”, dijeron algunos. Otros incluso cuestionaron si el cantante había olvidado por completo a su hija: “Parece que tiene prohibido hablar de su hija o de plano ya se le olvidó que tiene una”, agregaron en las redes.

Este desconcierto sobre la paternidad de Nodal se agrava con los informes de que, tras su separación de Cazzu, no ha mostrado un interés constante en ver a su hija. Según algunos reportes, solo ha viajado a Argentina en dos ocasiones para verla, lo que sumado a sus recientes declaraciones, ha generado más críticas sobre sus prioridades.

El distanciamiento con Ángela Aguilar

Christian Nodal Nodal muestra señales de estar ocultando la verdad sobre su relación con Ángela Aguilar. (Tiktok, Youtube)

A pesar de la polémica, Ángela Aguilar se ha mantenido en el centro de todo, mostrando su apoyo incondicional a su esposo. En un reciente concierto de Nodal en la Monumental Plaza de Toros México, donde la falta de interacción pública entre ellos avivó aún más las especulaciones sobre una posible crisis matrimonial, la cantante sorprendió al estar en la primera fila, ovacionando a su esposo. Este gesto fue visto como una forma de demostrar su apoyo frente a los rumores que han rodeado su relación.

Sin embargo, el distanciamiento entre ambos no fue suficiente para frenar los rumores. El hecho de que Ángela se marchara poco después de que Nodal interpretara el tema Dime cómo quieres, una de sus canciones más icónicas, dejó la impresión de que algo no estaba del todo bien.