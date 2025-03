“Está en todo menos en prisión”: Will Smith arrasa con baile viral e indigna a quienes no olvidan su turbio pasado

Will Smith está más presente que nunca. Con shows, proyectos y una renovada energía artística, parece decidido a recuperar su trono en Hollywood. Sin embargo, no todos están dispuestos a olvidar su caída en desgracia tras la bofetada a Chris Rock en los Oscar 2022 y las recientes controversias con su hijo y Diddy que pusieron su reputación en duda.

PUBLICIDAD

¿Un regreso triunfal para Will Smith?

El 2025 parece ser el año del resurgimiento de Will Smith. Su reciente aparición en Premio Lo Nuestro 2025 fue una de las grandes sorpresas del evento. Smith, en un acto inaugural lleno de energía, se unió a la cantante española India Martínez, DJ Khaled, Thalía y la legendaria banda Miami Sound Machine para fusionar el flamenco con el rap en una presentación que dejó a todos boquiabiertos.

Pero esto es solo el comienzo. La Concacaf Nations League 2025 también ha apostado por el actor como la gran estrella de su espectáculo previo a la final en el SoFi Stadium. La noticia ha dividido opiniones: mientras algunos celebran su regreso, otros consideran que un evento deportivo de esta magnitud no debería contar con una figura tan polémica.

Will Smith vuelve a ser ‘El Príncipe del Rap’

Smith también ha sabido capitalizar la nostalgia con un trend viral en TikTok. Junto a Tatyana Ali, su compañera en ‘El Príncipe del Rap’, revivió la icónica escena donde ambos bailaban al ritmo de “Anxiety” de Doechii. El video acumuló millones de vistas en cuestión de horas y desató una ola de imitaciones en la plataforma.

“Esperé 35 años para que este baile se hiciera viral”, escribió Smith en su publicación.

¿Estrategia de redención o encubrimiento?

Detrás del aparente regreso triunfal de Will Smith, hay quienes creen que todo esto es una estrategia bien calculada para limpiar su imagen. Y es que, además del incidente con Chris Rock, Smith ha sido relacionado indirectamente con uno de los escándalos más turbios de la industria: las infames “white parties” organizadas por Sean “Diddy” Combs.

Will Smith Will Smith se vio envuelto en el escándalo de Diddy (Getty)

Aunque el actor no ha sido acusado oficialmente, su nombre ha salido a relucir en varias ocasiones. La controversia se intensificó cuando un video de Smith besando a su hijo Jaden en los labios se volvió viral, generando críticas sobre su comportamiento y alimentando las teorías sobre su participación en círculos de la élite de Hollywood.

PUBLICIDAD

Bajo ese contexto y el reciente éxito de Will en diversos proyectos, las redes no tardaron en encenderse con comentarios como: “Will Smith haciendo todo menos estar en prisión”. “Este sujeto debería estar preso”. “¿Entonces ya perdonamos a Will Smith?”. “Qué rápido olvidan todo lo que hizo Will Smith”.

Will Smith El actor ha regresado a la música (Instagram)

A pesar de las críticas, el actor sigue avanzando con nuevos proyectos. Su reciente regreso a la música con el album Based On A True Story también ha sido bien recibido, y su presencia en eventos masivos demuestra que sigue teniendo el respaldo de la industria. La pregunta es: ¿logrará este comeback borrar los errores del pasado o su reputación quedará marcada para siempre?

El 2025 podría ser el año de su regreso definitivo o el de su derrumbe total. Lo que es seguro es que Will Smith no está dispuesto a desaparecer del mapa tan fácilmente.