Erik Rubín niega haber sido mantenido económicamente por Andrea Legarreta

Erik Rubín, quien ha sido una de las figuras más relevantes del medio del espectáculo por ser parte de la famosa agrupación Timbiriche, después de haberse casado con Andrea Legarreta hace dos décadas, vio cómo sus apariciones en el ojo público fueron disminuyendo, dejando atrás todo el caos que caracterizó la época de los 90.

Entre los conflictos que rodearon al famoso, estuvo la disputa que mantenían Paulina Rubio y Alejandra Guzmán por el romance que ambas tuvieron con el cantante, lo que provocó que, entre los años 1990 y 1992, las dos artistas realizaran canciones que fueron tomadas por la audiencia como indirectas. La rockera, con el sencillo ‘Hey, güera’, una amenaza para que nadie interrumpiera su idilio, y la chica dorada, con ‘Mío’.

Pero esa no sería la única polémica que perseguiría al famoso, pues después de 20 años de mantener una relación estable con Andrea Legarreta, en 2023 anunciaron su separación, lo que llevó a que la opinión pública, a través de redes sociales, comentara sobre la orientación sexual de Rubín.

Sin embargo, entre los múltiples comentarios realizados por los internautas, los que más causaron revuelo fueron los rumores de que Andrea Legarreta, quien se ha mantenido activa en Televisa, había mantenido a su familia, incluyendo a su entonces esposo, Erik Rubín.

Erik Rubín niega haber sido mantenido económicamente por su exesposa

En una entrevista en el podcast de Melo Montoya, Erik Rubín fue cuestionado sobre las distintas polémicas de su carrera, entre ellas, cómo fue su relación con la conductora Andrea Legarreta. Durante la conversación, reveló públicamente detalles que nadie sabía, confesando que entre los señalamientos que se le hicieron, el que más le dolió fue el haber sido tachado de ‘mantenido’.

“El que sí me dolió en su época era el que yo era un mantenido. Ese me calaba, el bueno para nada, el mantenido. Y yo dije ‘chale, yo trabajo desde los 12 años, le he chingado y ahora resulta que soy un mantenido’. Después lo trabajé”, comentó.

El cantante también explicó que sabía que los señalamientos se debían a que no había estado frente a los reflectores, pero aseguró que estuvo en estudios musicales produciendo sus dos discos.

“Afortunadamente, nunca he recibido un centavo de Andrea, una mensualidad de Andrea. Muchas cosas las pagamos juntos, los dos trabajamos y a los dos nos va bien, pero de ahí a que digan que soy un mantenido está cabrón”, añadió.

