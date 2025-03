Selena Gomez celebra el cumpleaños de Benny Blanco y este inesperado gesto delataría por qué está tan enamorada de él

Selena Gomez derramó miel en su cuenta de Instagram para celebrar el cumpleaños de su prometido, el productor musical Benny Blanco. A través de una serie de tiernas fotografías, Selena no sólo mostró los momentos más dulces que comparten juntos, sino que también dejó en evidencia el profundo amor que siente por él.

En las imágenes publicadas, se pueden ver diversos momentos de su relación, desde salidas a esquiar hasta instantáneas en premiaciones, sin olvidar esos tranquilos momentos en casa que, al parecer, son los más especiales para la pareja.

“No estoy segura de qué hice para merecerte pero me alegra que hayas nacido”, se lee en la publicación.

Benny Blanco Selena Gomez celebró el cumpleaños de Benny Blanco con un gesto tierno que reflejó su profundo amor. (Instagram)

A pesar de que muchos se han mostrado escépticos con respecto a su relación, Selena ha sido firme en señalar que Benny Blanco es su “lugar seguro”, su refugio.

Entre todas las fotografías que compartió, hubo una que captó particularmente la atención de sus seguidores y que delataría por qué está tan enamorada de él.

En ella, la pareja aparece frente a un hermoso atardecer, en un gesto de cariño tan sutil como profundo. Benny está sosteniendo suavemente la cabeza de Selena mientras le da un tierno beso en la frente, un gesto que, aunque simple, desencadenó una ola de reacciones de los fans.

El significado del gesto de Benny Blanco con Selena Gomez

Selena Gomez Con un gesto que desató suspiros, Selena Gomez demuestra lo feliz y enamorada que está de Benny Blanco en su cumpleaños. (Instagram)

Un beso en la frente es considerado una expresión de amor puro, protección y respeto. Es un gesto que no sólo denota cariño, sino que también comunica un fuerte sentido de seguridad emocional, algo que muchos consideran un pilar fundamental en cualquier relación sólida.

El beso en la frente, que se ha convertido en un símbolo universal de cariño y apoyo, tiene una carga emocional significativa. Es un gesto que no está basado en la atracción física o el deseo sexual, sino en una conexión emocional profunda y sincera. Y cuando lo recibes de una pareja, es como una declaración silenciosa de amor incondicional y apoyo mutuo.

Selena Gomez Selena Gomez y Benny Blanco celebran el amor con un gesto que muestra lo fuerte que es su conexión y vínculo emocional. (Instagram)

Los expertos en relaciones afirman que un beso en la frente es una manera de expresar respeto y confianza. En un momento íntimo, como el de la fotografía de Selena y Benny, este tipo de abrazo tierno reafirma que están juntos no sólo por la atracción, sino por el lazo emocional que han construido juntos a lo largo de su tiempo como pareja.

A lo largo de su relación, Benny ha demostrado ser un gran apoyo para Selena, no sólo en lo personal, sino también en lo profesional. En diversas entrevistas, el productor ha dejado claro la devoción que tiene hacia su prometida.

Selena Gomez Selena Gomez y Benny Blanco celebran el amor con un gesto que muestra lo fuerte que es su conexión y vínculo emocional. (Instagram)

“Ella es la mejor y más genuina persona. Todo es completamente real. Como todos los días, cuando me despierto y me gusta caminar junto al espejo, camino hacia ella y pienso, me miro y pienso: ‘¿Cómo llegué aquí?’”, dijo en una ocasión para The Drew Barrymore Show.

Antes de ser conocido como “el novio de Selena Gomez”, Benny ya había trabajado con ella en varios proyectos musicales, destacándose la canción “I Can’t Get Enough”. Esta colaboración no solo fue un éxito comercial, sino que también cimentó una relación profesional que con el tiempo se transformó en una sólida relación personal. A lo largo del tiempo, su conexión se ha fortalecido, reflejándose en la química que comparten tanto dentro como fuera del estudio de grabación.