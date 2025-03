“Dios mío, cómo sufrió”: la desgarradora confesión sobre William que revela la vida que quiere para sus hijos

La vida de Kate Middleton y William, junto a sus tres hijos, cambió por completo debido al cáncer que atravesó la princesa de Gales. Tras el anuncio de la enfermedad, la familia mantuvo un segundo plano y así se ha mantenido durante todo este tiempo, con contadas apariciones en actividades públicas.

PUBLICIDAD

Y pese a que él principe debido a su cargo ha participado en más actividades, todo este episodio dejó en claro la importancia que existe para él y su esposa en mantener una vida más privada, así como también proteger la intimidad de su familia y de sus hijos

Este hecho además se debe a la gran exposición que ha mantenido durante toda su vida William, la cual partió desde muy pequeño.

La desgarradora confesión sobre el príncipe

En ese sentido, desde chicos que William y Harry debieron soportar la presión de los medios de comunicación y la ajetreada vida pública, que traía consigo ser los hijos de Carlos y Lady Di.

Kate Middleton y la familia real (Neil Mockford/GC Images vía Getty)

Al respecto, el fotógrafo Arthur Edwards relató al diario británico Mirror un complicado momento que debió enfrentar el mayor de los hermanos.

“Recuerdo una vez cuando estábamos en Suiza en un viaje de esquí y ellos iban a hacer una sesión de fotos y recuerdo que Guillermo me dijo: ‘Por favor, Arthur, no más fotos, no más fotos’”, expresó.

“Tenía unos nueve o diez años. Estaba muy triste, ya estaba harto de eso y cuando pienso en eso, pienso ‘Dios mío, cómo sufrió’, y estaba decidido a que eso no les sucediera a sus hijos”, confesó el profesional.

Por lo mismo, pese a contadas apariciones públicas, George, Charlotte y Louis se han mantenido alejado de los focos, y tanto William como Kate Middleton se han preocupado de que tengan una infancia de la forma más normal posible.