Ninel Conde sufre terrible accidente que la deja en rehabilitación: “Esto no me va a parar”

Ninel Conde dio a conocer a través de sus redes sociales que sufrió un aparatoso accidente durante sus vacaciones en Colorado. La actriz y modelo narró cómo sucedió el incidente que la obligó a someterse a rehabilitación. Aún así, aseguró que “nada la va a parar” y que “le echará ganas” para poder volver con sus actividades diarias.

La actriz también conocida por su apodo ‘Bombón Asesino’ ha sido duramente criticada por su físico en redes sociales. Incluso fue acusada de ser adicta a las cirugías plásticas. Aún así, Ninel Conde mantiene una actitud positiva hacia la vida, tal como lo demostró a pesar del accidente que sufrió en Colorado.

En los últimos días Ninel Conde se había dedicado a compartir imágenes de su viaje a Colorado, en las que destacó su gusto por la nieve y por esquiar. Incluso publicó una fotografía de ella en la nieve luciendo un diminuto bikini que generó una gran cantidad de reacciones de parte de sus seguidores.

¿Qué le pasó a Ninel Conde?

Por medio de una publicación en Instagram, Ninel Conde reveló cómo sucedió el accidente que protagonizó: “En el último día, de la manera más tonta, se me torció el Ski y mi rodilla me dio un resortazo, creo que fue un ligamento y pues estoy con hielo. Todos los días esquiando en pistas negras y esto fue bajándome del lift, me aplastaron el Ski de atrás y se me dobló la rodilla”.

“Cosas que le pasan al Bombón Asesino en el último día. Moraleja, por más que te cuides, cuando te toca, aunque te quites, ni modo. Toca rehabilitación. Tengo que estar al 100, esto no me va a parar, vamos a echarle ganas”, agregó.

Asimismo subió historias recibiendo terapia y confesó: “Me está dando terapia en mi jaloncito. Por favor, necesito ir al gimnasio. Bien confiada come y come. Dije: ‘regresando me pongo a entrenar’ y traz”.

Sus seguidores le dejaron comentarios como: “Vas a estar bien, hermosa Ninel”, “Recupérate preciosa”, “Pronta recuperación”, “Aliviate pronto”, “Efectivamente nada puede pararte, eres súper trabajadora”, “Te deseo lo mejor, infinitas bendiciones” y “La diosas se recuperan pronto”.