¿Igual a él? Así se vería la hija de Daniel Bisogno cuando cumpla 18 años según la IA

Han pasado solo un par de semanas desde que se dio a conocer el lamentable fallecimiento de Daniel Bisogno, quien, durante poco más de un año, enfrentó graves problemas de salud, derivados un trasplante de hígado.

Tras anunciarse la muerte del famoso comunicador que, por años, formó parte del exitoso programa de espectáculos, ‘Ventaneando’, las dudas sobre el futuro de su hija, Michaela, empezaron a surgir, revelando que si bien, el conductor, no dejó testamento, si hay instrucciones por escrito sobre cómo serán repartidos sus bienes.

Además del patrimonio que dejó su padre a Michaela, algunos esperan con gran emoción que la pequeña también haya heredado esa vena artística de Daniel Bisogno, sobre todo, ahora que formará parte de la obra de teatro musical, ‘Matilda’, marcando el primer paso de una prometedora carrera para la menor de tan solo 9 años y es que tiene claras sus metas, confesando uno de sus más grandes deseos durante una transmisión de Venga la Alegría:

“Cumplí 9 y mi deseo fue tener siete mansiones. Una en Miami, otra en Nueva Zelanda, otra en México, y otra para toda mi familia”, dijo Michaela sobre uno de sus deseos más ambiciosos.

Daniel Bisogno Daniel Bisogno murió por complicaciones de salud. Tenía una sola hija, que en cinco días cumplirá 9 años. (Instagram @BisognoDaniel)

Así se vería la hija de Daniel Bisogno a los 18 años

Pero, mientras vemos a una de las jóvenes promesas en México, ascender, fue la revista TV y Novelas, la que habría adelantado como se vería la hija de Daniel Bisogno cuando finalmente cumpla la mayoría de edad, y a pesar de que todavía falta esperar algunos años para ello, la Inteligencia Artificial, ya adelantó el éxito que tendrá y cómo luciría.

Fue a través de Grok IA, de Elon Musk, que el famoso medio de comunicación consultó cómo podría verse la pequeña Michaela cuando tenga 18 años, luciendo como una joven muy hermosa, de cabello ondulado y mirada profunda que, sin duda, dejaría sorprendido a más de uno.

Por ahora parece que la pequeña seguirá el camino artístico como su padre, pero no enfocada directamente al periodismo de espectáculos, más bien, explotando sus habilidades histriónicas que la podrían colocar como la nueva estrella de las plataformas de streaming, enfocada solo en teatro, o incluso, una de las protagonistas favoritas de las telenovelas.

Michaela a los 18 años con Inteligencia Artificial Grok / TV y Novelas (Grok / TV y Novelas)

Esto dijo Daniel Bisogno sobre su hija

En una entrevista realizada por Yordi Rosado en 2023, Daniel Bisogno expresó cuanto amaba a su hija y su deseo por estar junto a ella y verla crecer, luchando por su vida para mantenerse a su lado:

“Ella es lo que más amo en el mundo. Me fui [a la operación] con esa idea en la mente, ‘no me quiero morir, no es el momento, creo que sigo siendo una persona joven, no quiero dejar a mi niña’”.

Por otro lado, aunque el conductor tenía deseos de pasar el cumpleaños de su hija junto a ella el 26 de febrero, y pese a que no pudo concederse, fue su exesposa, Cristina Riva Palacio, quien confesó a Matilde Obregón lo que le dijo a Daniel Bisogno antes de morir: “Voy a hacer que siempre esté feliz. Tú no te preocupes, mi hija siempre va a ser feliz. Va a seguir tus pasos, va a seguir tus sonrisas, va a escuchar todo lo increíble que eras”.