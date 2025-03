¿Por eso peleó con Cruz Martínez? Revelan identidad del “agresor” de la hija de Alicia Villarreal

El 16 de febrero, Alicia Villarreal se convirtió en tendencia luego de que, en medio de su presentación en Zitácuaro, Michoacán, la cantante alzara la mano, haciendo el gesto de auxilio que mujeres ocupan cuando son víctimas de violencia, lo que desató las alarmas sobre la relación que lleva con Cruz Martínez.

Las imágenes de la cantante al interior del hospital, fotografías de sus moretones y parte de su denuncia salieron a la luz, donde ella, expresaba que Cruz Martínez había intentado despojarla de sus documentos, además de dos celulares, sin revelar las razones que detonaron este violenta discusión.

Aunque las teorías son muchas, algunos aseguraron que las razones de la molestia de Cruz Martínez, fue el apoyo que Alicia Villarreal dio al presunto agresor de su hija con Arturo Carmona, Melenie Carmona, quien unos años atrás, cuando solo tenía 17 años, denunció el abuso por parte de un hombre cercano a la familia, quien se habría quedado a su cuidado mientras la cantante estaba de viaje.

Alicia Villarreal 'Ventaneando' ('Ventaneando')

Revelan la identidad del presunto agresor de Melenie Carmona

Los primeros rumores apuntaron a que la discusión que sostuvo Alicia Villarreal con Cruz Martínez se derivó de la relación cercana que mantenía con Arturo Carmona, sin embargo, esto dio un giro completo cuando se dijo que el productor no estaba de acuerdo con que la regiomontana contratara al presunto abusador de su hija como parte de su staff.

“Presumiblemente, Alicia Villarreal decidió contratar a la persona que tiempo antes la misma Melenie señaló como alguien que presuntamente cometió un abuso contra ella, es decir, que presuntamente la vulneró”.

Melenie Carmona Instagram (Instagram)

Fue Elisa Beristain, quien reveló quién sería el supuesto agresor de Melanie Carmona a través de su canal de YouTube, asegurando de que se trataría del sobrino de Alicia Villarreal, algo que la cantante no ha desmentido, utilizando sus redes sociales únicamente para promocionar sus próximas presentaciones:

“Era la figura a quien se le encargaban niños para que cuidara de ellos. Hasta la fecha, sigue laborando con Alicia. Es la persona que hace, actualmente, con Alicia, todo lo que es el cableado, la carga de instrumentos. Se trata, supuestamente, del primo hermano.... Era el encargado de cuidar a todos los primos”.

El día que Melenie Carmona relató el abuso que sufrió

Mientras se espera que Alicia Villarreal desmienta o confirme las versiones que se han ido difundiendo, algunos recordaron cuando su hija relató cómo fue el abuso que sufrió por parte de su cuidador, declarando:

“Te dejaron cuidándonos porque se supone que eres mayor. Todos tienen esa visión sobre ti: responsable, buen niño, trabajador, honesto” y agregó: “Tocaste la puerta de cuarto en la madrugada diciéndome que habías escuchado ruidos y que te ibas a quedar conmigo. Yo tomé la pendeja decisión de dejarte pasar. Pasaron horas y lo único que recuerdo fue tu mano dentro de mi short; me quedé totalmente paralizada por un rato y tú nada más no te quitabas”.

En ese momento, especularon que Alicia Villarreal no apoyó a su hija, pidiéndole que parara con la denuncia que había puesto, y es que, Melenie Carmona expresó: “Me dijeron que tenía que relajarme, que no pasaba nada, que a todas les pasa, que qué vergüenza, que todos se enteren lo que me pasó, que no fue para tanto, que qué van a pensar de la familia, que mi abuela no se entere, y que probablemente me lo imaginé”.