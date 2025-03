“Tan despectiva”: atacan a Angélica María por “menospreciar” a Daniel Bisogno tras su muerte (VIDEO)

Si la respuesta de Angélica Vale a la muerte de Daniel Bisogno ya había provocado opiniones divididas en redes sociales, un video que rápidamente se viralizó generó la molestia del público luego de ver la forma en la que Angélica María se expresó de quien fuera su sobrino.

Los ataques no tardaron mucho en llegar, y es que, aseguraron que Angélica María se deslindó de Daniel Bisogno e incluso, algunos sospecharon que la actriz, tenía “vergüenza” de hablar sobre la relación familiar que había entre ellos.

A poco más de un mes de que se dio a conocer la muerte de Daniel Bisogno, luego de que enfrentara graves problemas de salud derivados de un trasplante de hígado, han sido varios los famosos que se han sumado a enviar sus condolencias a la familia del conductor, sin embargo, tras ser abordadas sobre el fallecimiento de quien fuera su sobrino y primo, “Las Angélicas” provocaron la molestia del público por sus respuestas.

¿Qué dijo Angélica Vale sobre la muerte de Daniel Bisogno?

Recientemente, Angélica Vale tuvo un encuentro con los medios de comunicación, donde habló sobre la muerte de su primo, sin embargo, para algunos, mostró una actitud fría en la que, además, notaron que intentó presumir que vivía en Los Ángeles, más que expresar sus condolencias a la familia de Daniel Bisogno:

“La última vez que lo vi, fue que nos fue a ver al show que le había gustado muchísimo y algo me dijo ‘abrázalo mucho’ y eso fue lo que hice, lo abracé mucho, mucho, porque además teníamos mucho tiempo de no vernos; yo vivo en Los Ángeles y él acá. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos entonces encontrármelo, ahí fue bien bonito”.

En redes reprobaron este gesto, sin embargo, Angélica Vale no fue la única que habló sobre la muerte de Daniel Bisogno, también su madre, Angélica María, a quien acusaron de “menospreciar” al conductor de ‘Ventaneando’.

Aseguran que Angélica María ‘menospreció’ a Daniel Bisogno

En un encuentro con la prensa, Angélica María habló sobre la pérdida de su sobrino, Daniel Bisogno, sin embargo, la respuesta que dio, fue la que rápidamente generó la indignación del público, luego de que la acusaran de tener una actitud ‘fría’ ante dicha pérdida e incluso, reafirmar que sus lazos sanguíneos no eran tan cercanos:

“Daniel era mi sobrino, no sé si tercero o cuarto por el lado de mi abuelito. No nos veíamos casi nunca”, fue el comentario que alertó a los usuarios de redes sociales”, declaró Angélica María.

Además, contó que Daniel Bisogno, sintió esa pasión por el mundo artístico luego de que entrara al teatro con ellas cuando era joven:

“De pronto entra al teatro con nosotros de niño, de jovencito, y ahí yo creo que él descubrió que quería estar delante de una cámara o que quería estar en el teatro. Qué bueno era, de verdad, que tenía una gran personalidad, los bailables y todos los adaptaba a su personalidad, y el papelito, o el papel que hacía, lo hacía fantásticamente bien”.

También expresó cómo fue su cercanía y cómo con el tiempo se fueron volviendo amigos: “Nos hicimos muy amigos de la familia, aprendimos a quererlos mucho. A Ivette, a Alejandrito, a toda la familia, a los amigos de Dani, todo nuestro amor, y si es muy doloroso”.

Sin embargo, su respuesta no convenció y usuarios no tardaron mucho en atacar a Angélica María por expresarse de esa forma de Daniel Bisogno: “Él siempre se expresó bien de ellas y aquí se nota que no era mutuo el cariño, mejor no hubiese dicho nada”, “Que ganas de pelusear a Daniel y su familia. Y el que siempre la presumió con mucho cariño”, “Y hay necesidad de decir que es familiar lejano? Tal parece que es humillación”.