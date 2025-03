¿Venganza? Maribel Guardia respondería con ‘polémica’ medida a Imelda Tuñón tras recuperar a José Julián

José Julián, nieto de Maribel Guardia, no pregunta por su mamá

La mañana del día de ayer, Imelda Tuñón celebró el triunfo de haber recuperado a su hijo a poco más de un mes de que iniciara su batalla legal por la custodia de José Julián con Maribel Guardia.

El anuncio lo hizo a través de un mensaje en el que se leía: “Hoy ganó el amor. ¡Hoy ganó la justicia! El día más feliz de mi vida fue cuando naciste, hoy es el segundo. Dios es bueno”, mientras se ve a Imelda Tuñón sostener la mano de José Julián, después la viuda de Julián Figueroa compartió una serie de fotografías junto a su hijo, luego de poco más de 30 días sin verlo.

Imelda Tuñón Imelda Tuñón se reencuentra con su hijo (Instagram)

Además, Tuñón agradeció a las autoridades y aprovechó el momento para desestimar las acusaciones que se habían hecho en su contra, entre las que se mencionó que era una persona no apta, debido al trastorno que padecía y supuestas adicciones que tenía: “Pude demostrar ante estas (autoridades) la falsedad de las acusaciones en mi contra. Hoy mi hijo está donde debe estar, todo hijo debe estar junto a su madre”.

Fue Addis Tuñón, tía de Imelda Tuñón, quien dio a conocer que tras una evaluación detallada por parte de las autoridades, concluyeron que el menor debía regresar con su madre por lo que la entrega del niño se hizo en el domicilio de Maribel Guardia, un proceso que aseguró, debió ser difícil para la actriz, por lo que se especula que podría emprender nuevas acciones para apelar esta decisión.

Aunque las autoridades han fallado a favor de Imelda Tuñón, hay quienes esperan que Maribel Guardia emprenda nuevas acciones para apelar dicha decisión, por lo que es posible que la batalla legal por José Julián esté muy lejos de terminar.

Todavía queda esperar cuál sería la decisión que Maribel Guardia tomaría, sin embargo, se dice que la famosa actriz ya habría tomado una nueva medida que blindaría, por completo, la herencia de su nieto, y que, además, fue tomada como una forma de “venganza” hacia la viuda de Julián Figueroa.

Maribel Guardia, Imelda Garza y José Julián Hoy 31 de enero vence el plazo de custodia temporal de José Julián a cargo de la actriz Maribel Guardia, luego de denunciar a su nuera por presunta negligencia en el cuidado del niño de 7 años. (Instagram @MaribelGuardia)

Fue la periodista Claudia de Icaza, quien aseguró que habría tomado una ‘medida’ para que su exnuera, no pueda disfrutar del dinero, ni la herencia que, en un determinado momento, pasará a manos de José Julián:

“Buena medida de Maribel Guardia pensar en la edad en que su nieto reciba lo que ella le va a dejar como herencia. Cuando el nieto tenga 35 años, Imelda ya no tendrá tanto ‘ánimo’ para gastárselo... Rondará los setenta”.

Además, la periodista aprovechó para asegurar que la decisión de Maribel Guardia de luchar por su nieto no se debía a un “capricho desesperado”, enviando un mensaje en el que se leía:

“No, no se equivoquen. Maribel debe estar preocupada y mucho, no por el hecho de que Imelda eduque mal a su nieto. Aquí se está jugando con la seguridad física, mental y emocional de un niño. Sean más serios y más reflexivos. No llamen capricho a un acto desesperado”.