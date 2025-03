Le lanzan botella a Marc Anthony en su concierto en Colombia

El artista puertorriqueño Marc Anthony tuvo un encuentro no muy agradable con el público colombiano en su más reciente espectáculo, pues mientras se encontraba en la tarima un espectador le lanzó con una botella de agua hacia el rostro.

PUBLICIDAD

Tras el incidente en el Metroconcierto de Barranquilla, el salsero se dirigió al público para hablar de lo sucedido.

“Les voy amdecir algo, el que me tiró la botella que tenga los coj**nes de decirme quién es, los coj**nes. No no no, aquí no, siempre he respetado, amo a Colombia pero si me tiran algo al car***jo. Para estar claro”, expresó en medio del concierto.

Según un medio de prensa local, la persona que lanzó la botella estaban en una zona exclusiva con funcionarios de la alcaldía y empleados de una importante compañía de la ciudad.

Sin embargo, el intérprete de éxitos como “Vivir mi vida” y “Valió la pena” culminó la presentación musical con éxito.

Cabe destacar que hace dos años atrás, sucedió lo mismo con el cantante, pero en Medellín durante la “Feria de las Flores“. En ese momento, tomó las acciones de manera más tranquila instando a los presentes a no lanzar objetos al escenario y continuó cantando ”Flor Pálida".