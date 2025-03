Belinda ‘responde’ al desplante de Ángela Aguilar en los Premios Lo Nuestro y prueba que su clase está por encima

Belinda vive una de sus etapas más brillantes en su carrera musical. Con su reciente lanzamiento del sencillo “La Cuadrada”, en colaboración con Tito Double P, la cantante no solo conquista las listas de popularidad, sino que también causa revuelo en cada aparición pública. La reciente presentación en los Premios Lo Nuestro 2025, donde deslumbró con un impresionante atuendo rojo, fue uno de los momentos más destacados de la noche pero como era de esperarse, la controversia estalló de la mano de Ángela Aguilar.

Mientras Belinda brillaba en el escenario, Ángela, quien estaba presente, fue captada en un video viral levantándose de su asiento y abandonando rápidamente el lugar cuando comenzó la presentación de la cantante. Los internautas no tardaron en especular que esta acción de la hija de Pepe Aguilar podría interpretarse como un desplante hacia Belinda, quien fue en su momento la exprometida de Christian Nodal, actual esposo de Ángela.

Ángela Aguilar Ángela Aguilar se levanta en pleno show de Belinda y fans la llaman “ridícula”. (TikTok)

La reacción de Belinda ante el desplante de Ángela Aguilar

Belinda no suele involucrarse en chismes y siempre deja claro que no se dejará llevar por las tensiones del momento. Aunque no ha respondido directamente a la situación con Aguilar, en una entrevista reciente la cantante aprovechó para dar un poderoso mensaje sobre la importancia del apoyo entre mujeres. “No me arrepiento de las decisiones porque, al final del día, aunque no hayan sido muchas veces positivas, me han forjado como mujer”, dijo con firmeza.

Estas palabras resonaron con fuerza entre sus seguidores, quienes lo interpretaron como una respuesta indirecta al desplante de Ángela Aguilar. Pero lo más impactante de su declaración fue la manera en que reafirmó su admiración y respeto por las mujeres: “Admiro mucho a las mujeres, amo mucho a la mujer, la admiro, la respeto, armo la voz de la mujer en la música”.

Para Belinda, el apoyo entre mujeres es esencial, y en la misma entrevista, recordó un momento simbólico que vivió junto a la cantante Annita, quien le ofreció su mano cuando se cayó en una pasarela en París: “No sabemos cuándo vamos a necesitar que una mujer nos levante o nos ayude a salir de un momento complicado, como yo tuve a Annita que me ayudó a levantarme en París y fue un momento mágico o icónico”.

Es claro que Belinda ha hecho de su resiliencia y de su capacidad para superar las adversidades una de sus grandes fortalezas. En la misma línea, cerró con una reflexión contundente sobre su vida personal y profesional: “Cada momento que he vivido, aunque a lo mejor no haya sido agradable, al final me ha nutrido”. Sin duda, estas palabras sirven como un recordatorio de que la vida está llena de altibajos, pero que lo más importante es aprender de cada experiencia.

Internautas no perdonan actitud de Ángela Aguilar

Mientras Belinda recibe aplausos por actuar como toda una dama, la actitud de Ángela es señalada como inmadura e innecesaria.

“Pudo quedarse, verla y ya, quedaba como algo equis pero nuevamente decidió ser la burla”. “Realmente Ángela Aguilar solita se encarga de que la gente la tome a burla. Qué le costaba tener un poquito de madurez y comportarse como una mujer adulta?”.“Sabía que todas las cámaras estarian enfocadas en su reacción y opacaria el show de Belinda. Le hizo un favor al salir”. “Belinda ni la registra, que ridícula”. “El simple hecho de ver a Beli le causa inseguridad. Que lástima”, se lee en redes sociales.