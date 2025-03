¿Arrepentido? Cruz Martínez ‘reaparece’ y envía ‘emotivo’ mensaje a Alicia Villarreal: esto dijo

Cruz Martínez envía el pésame a Alicia Villarreal. La cantante de música regional mexicana Alicia Villarreal se encuentra de luto.

Este viernes 28 de febrero medios de comunicación dieron a conocer el fallecimiento de Víctor Villarreal, padre de la cantante de “Te quedó grande la yegua”.

Javier Ceriani fue uno de los primeros en dar a conocer la noticia a través de las redes sociales.

Cabe mencionar que algunos reportes señalaban que el padre de la cantante vivía con ella y era el motivo por el que había mantenido su separación lejos de la polémica, hasta el día de la polémica.

Hasta le momento la intérprete no se ha pronunciado al respecto pero ha compartido en Instagram las historias de los periodistas que han anunciado la noticia.

En medio de la fuerte disputa legal que atraviesan Alicia Villarreal y Cruz Martínez por la denuncia que ella puso en su contra por violencia doméstica, el exvocalista de Kumbia Kings le dedicó una publicación en Instagram.

A través de sus historias escribió: “Hoy otra espina desangra mi corazón. Mi suegro partió a los brazos del señor. Él fue un padre para mi, siempre supo que lo quise así”.

Y agregó: “Me duele mucho no estar ahí, se fue el abuelo de mis hijos. Pero me quedo con los recuerdos que ahora inundan mis ojos y me dejan con la conciencia en paz”.

Cruz terminó su publicación diciendo: “Descanse en paz suegro. Víctor Villarreal”.

Hasta el momento la cantante no ha hecho ningún comentario respecto a este mensaje.

Arturo Carmona le envía el pésame a Alicia Villarreal

Arturo Carmona también utilizó su cuenta de Instagram para lamentar la noticia.

A través de las historias publicó una imagen con la fotografía del papá de Alicia Villarreal y el texto: “Víctor Luz Villarreal Martínez”.

Además de la fecha de nacimiento (1947) y muerte (2025).