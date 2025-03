“Ya no tengo papá”: a una semana de la mu3rte de Daniel Bisogno, su hija protagoniza desgarrador momento

El fallecimiento de Daniel Bisogno dejó un vacío irreparable en su familia, especialmente en su hija Michaela, quien a su corta edad ha mostrado una fortaleza conmovedora, pero también ha tenido momentos en los que el dolor se hace presente de manera devastadora.

A una semana de la muerte del conductor de Ventaneando, su exesposa y madre de Michaela, Cristina Riva Palacio, compartió en una entrevista con la periodista Matilde Obregón los difíciles momentos que han vivido desde su partida. En particular, relató el instante en que su hija, con la inocencia de una niña y el peso de una pérdida irreparable, se quebró al darse cuenta de que su padre ya no está.

Michaela ha mostrado una fortaleza admirable

Desde que Bisogno comenzó a enfrentar problemas graves de salud, Cristina Riva Palacio le prometió que su hija siempre estaría bien y nunca le faltaría nada. Ahora, a pesar del dolor, la pequeña ha demostrado una madurez sorprendente.

“Han pasado tres días y tú estás entera, y vas a Ventaneando a despedir a papi, fuiste al teatro a despedir a papi, porque a ella se le pregunta ‘¿tú quieres?’ y ella dice ‘sí, sí, sí’”, relató Cristina.

Sin embargo, pese a esa entereza que muestra, hay momentos en los que la ausencia de su padre la golpea de lleno. Cristina narró uno de estos episodios, cuando, al salir de su clase de baile, su hija se aferró a ella con un abrazo más fuerte de lo normal y le pidió que se fueran rápidamente al coche.

“Me dice ‘llévame ya al coche, mamá’. La subo y de repente me dice: ‘Mamá, viste que llegaron por su hija un papá y yo ya no tengo’. ¿Qué le contestas?”, recordó con dolor.

Ante el desconsolador comentario, Cristina trató de reconfortarla con las únicas palabras que pudo encontrar en ese momento: “No lo tienes aquí, pero seguramente ahorita te está dando la mano y está muy orgulloso de ti, Michaela. Lo que le sigue. Tú has hecho todo y más, princesa”.

El último adiós de Michaela a su padre

Entre las despedidas más emotivas, hubo un momento que quedó grabado en el corazón de todos los presentes. Cristina contó que, al llevar las cenizas de Daniel Bisogno a Ventaneando, su hija protagonizó un gesto que dejó sin palabras a quienes la rodeaban.

“Hay un video que le tomó La Choco, que yo no pude porque me tuve que voltear a llorar. Llevó Michaela las cenizas y le dijo: ‘Papi, ya estás en tu silla’”, recordó. Mientras ella sonreía con ternura, los adultos que la acompañaban no pudieron contener el llanto.

Cristina Riva Palacio y su promesa a Daniel Bisogno

Antes de que Bisogno falleciera, Cristina tuvo la oportunidad de despedirse de él en el hospital. Relató cómo, en ese último encuentro, le habló con amor y le aseguró que su hija estaría bien.

“Le empiezo a sobar la mano, a darle besos. Le dije: ‘Daniel, vete en paz’. Quiero que sepas que yo voy a cuidar a la niña. Nunca le va a faltar nada y voy a hacer que siempre sea feliz”, prometió entre lágrimas.

Según Cristina, aunque Bisogno estaba sedado, sintió que él la escuchó, pues en ese instante dio un suspiro, como si le estuviera respondiendo.

El amor incondicional de una madre y el legado de Bisogno

A pesar de la profunda tristeza que embarga a Michaela y a su madre, Cristina tiene claro que hará todo lo posible para que su hija mantenga la mejor imagen de su padre.

“Yo voy a buscar que siempre tenga esa imagen que fuiste tú”, aseguró, dejando ver que el legado de Daniel Bisogno vivirá en su hija, quien ha demostrado tener la misma fuerza que caracterizaba a su padre.

El duelo es un proceso difícil, pero Michaela no está sola. Su madre, su familia y todas las personas que la rodean se han encargado de acompañarla y recordarle que, aunque su padre ya no esté físicamente, su amor sigue presente en cada uno de sus pasos.