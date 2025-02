“Una mala elección”: 3 errores que estaría cometiendo Millie Bobby Brown y le ocasionan verse mayor

Millie Bobby Brown creció bajo los reflectores desde muy temprana edad, convirtiéndose en un fenómeno global con su papel como Eleven en Stranger Things. Sin embargo, con la fama también llegó la constante exposición a la crítica, especialmente en torno a su imagen y la manera en que ha evolucionado a lo largo de los años. Desde los cuestionamientos sobre la sexualización de su imagen en la adolescencia hasta los comentarios actuales sobre cómo sus elecciones de estilo la hacen lucir mayor, la actriz británica no ha dejado de estar en el ojo del huracán.

Recientemente, la joven de 21 años desató una ola de comentarios tras sus apariciones en la alfombra roja de los SAG Awards y el estreno europeo de su nueva película, ‘The Electric State’. Su transformación hacia un look más maduro, con cabello rubio platinado y atuendos sofisticados, generó opiniones divididas. Mientras algunos elogiaron su elegancia, otros señalaron que sus elecciones de imagen no le favorecen y la hacen ver mucho mayor de lo que realmente es.

Expertos en imagen han analizado su caso y han señalado los errores que podrían estar afectando su apariencia.

“Esto es lo que hace una mala elección de color y el abuso de figuras. Millie, naturalmente, pertenece a la estación cálida, oscura y suave, o sea, ella es un otoño. Pero ahora, en los SAG Awards, la vimos con este rubio súper amarillo y estos colores pastel en la ropa”, explicó la usuaria Ana Imagen, experta en imagen en TikTok, haciendo referencia a que uno de los errores de la actriz es usar la paleta de colores equivocada.

El análisis de Ana coincide con el de otra experta, quien realizó un ejercicio visual para demostrar cómo un cambio en la colorimetría podría impactar en la apariencia de la actriz. “Todo el mundo está hablando de por qué Millie Bobby Brown aparenta más edad de la que tiene con este look y es muy simple y es que Millie Bobby Brown pertenece a la estación otoño, por lo tanto, a ella este tipo de tonos en el pelo no le favorecen, ya que necesita tonos cálidos. Un otoño es una estación cálida, creo que encima en ella se nota bastante la diferencia”, comentó la usuaria Sara en TikTok.

“Es por eso que he editado su foto y le he puesto un tono en el pelo más oscuro y más cálido; además, he cambiado el color del vestido, ya que el anterior en un tono coral era anti su estación. Yo creo que se nota bastante la diferencia, házmelo saber en los comentarios”,

Millie Bobby Brown se defiende de las críticas

En medio de las críticas, Millie no ha dudado en defenderse y dejar claro que está en control de su propia imagen. En respuesta a la controversia, la actriz compartió en sus historias de Instagram un artículo de British Vogue titulado “No One Cares How Old You Think Millie Bobby Brown Looks” (A nadie le importa cuántos años crees que tiene Millie Bobby Brown), junto con la frase “Thank you” (Gracias). Además, en un mensaje anterior, dejó claro su punto de vista: “¡Las mujeres crecen! No lo siento por ello :)”.

La evolución de Millie Bobby Brown continúa dando de qué hablar, pero si algo ha dejado claro es que no permitirá que las críticas dicten su estilo. Al final del día, la actriz sigue conquistando Hollywood con su talento y determinación, sin importar la percepción de los demás sobre su apariencia.