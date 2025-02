“Qué caballero”, así fue como famoso ex de Selena Gómez calló a quienes la critican por bajar de peso y lo aplauden

Selena Gómez es una de las actrices y cantantes más famosas y exitosas del momento que además triunfa con su empresa de maquillaje Rare Beauty.

Todo esto la ha llevado a tener una gran fortuna, pero eso no impide que ella siga trabajando y de hecho, dentro de poco estrenará su nuevo álbum con su novio, Benny Blanco, que llevará por nombre I Said I Love You First.

Sin embargo, no es ajena a las críticas y recientemente ha recibido una gran cantidad de ataques por su nueva imagen, y es que ha mostrado que ha bajado mucho de peso.

Muchos se preguntan cómo pudo bajar de peso tan rápido y la acusan de usar Ozempyc, un medicamento para adultos con diabetes tipo 2, que aseguran que muchos famosos han usado para perder peso.

“Qué caballero”, Taylor Lautner calló así a quienes critican a Selena Gómez por bajar de peso y se llevó los aplausos

Ante la ola de críticas que ha recibido Selena Gómez, el famoso actor Taylor Lautner salió en su defensa con un gran mensaje.

El actor compartió dos fotos de la cantante, una donde se ve con más kilos donde recibía críticas y otra actual, mucho más delgada, donde también recibe críticas y escribió “El mundo es cruel y está lleno de odio. Nunca complacerás a todos, ni deberías tener que hacerlo. En mi experiencia, esto no hace que las palabras duelan menos, simplemente te redirige a lo que realmente importa. Y ciertamente no es la forma, el color o la apariencia de tu cuerpo”.

Además destacó que es “un recordatorio diario para que todos nosotros no olvidemos lo bellos que somos por dentro y por fuera… y seamos un poco más amables”, callando a todos quienes critican a Selena y llevándose los aplausos.

“Wow que caballero, ni su novio salió a defenderla así”, “él es tan bello, el hombre perfecto”, “Ya él es guapo 😍😍😍y se defiende a Selena y a las mujeres más guapo se ve😍“, ”él tiene toda la razón, nunca vas a complacer a nadie", y “que bello, amé como la defendió”, fueron algunas de las reacciones en redes.

El famoso actor no solo es un gran amigo de la cantante, sino que fue su novio hace años, y así lo reveló ella misma en el 2009 durante una entrevista.

“Él es tan dulce. Taylor me ha hecho tan feliz. No supe que podría ser tan feliz. Probablemente me han visto en las fotos cuando estoy con él; llevo una gran sonrisa”, dijo y además destacó por qué la relación no funcionó.

“Salíamos a almorzar y cenar, pero sabía que él tenía paparazzi siguiéndolo y yo tenía paparazzi siguiéndome. Así que, literalmente, solo queríamos pasar el rato, ir a los bolos y esas cosas, y creo que fue un poco demasiado lejos. La gente se estaba volviendo un poco loca por nosotros ”, contó ella, dejando claro que no fue por falta de amor, sino por las circunstancias y como en muchos casos de celebridades, por los paparazzis.