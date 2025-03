Alex Bisogno sigue compartiendo detalles sobre la muerte de Daniel Bisogno, por lo cual recientemente habló sobre la forma en la que tuvo que comunicarle la noticia a su padre ‘Don Concho’, mismo que se mantuvo al pendiente de la crisis de salud de actor.

El conductor de televisión mantuvo una estrecha relación con los miembros más cercanos de su familia, es por ello que después de la partida de su madre, la muerte de Daniel Bisogno representó una pérdida significativa, misma que presentía ‘Don Concho’.

Así fue como el papá de Daniel Bisogno se enteró de la muerte del conductor

Como parte de las dudas que siguen surgiendo, Alex Bisogno compartió el momento en el que tuvo que comunicarle la noticia de la muerte de Daniel Bisogno a su papá, señalando que a pesar de evitar el tema, ‘Don Concho’ ya sospechaba de la partida del conductor.

“Mi papá nos conoce perfecto. Al final, yo traté de platicar de muchas cosas con él. Me preguntaba y me preguntaba por Daniel. Yo le cambiaba el tema hasta que el solito me dijo: ¿Daniel falleció? y le tuve que decir que sí”, dijo.

Revelan que la hija de Daniel Bisogno soñó con el conductor antes de enterarse que murió

Después de haber logrado despedirse del conductor, su exesposa señaló que llegó a su casa y tuvo que contactar a un tanatólogo para poder asesorarse sobre cómo comunicaría la noticia a su hija.

“Tardé como hora y media. Llego corriendo y nos dan la noticia de que era cuestión de horas. Cuando yo llego a la casa de mi mamá, mi hija estaba dormida entre mi hermano y mi perro. Me suelto a berrear, le hablé al tanatólogo para que te orienten cómo hacerlo. Me preocupaba mucho que Michaela se despertara y que pensara algo”, dijo.

Posteriormente, Cristina aseguró que su hija le comentó que había soñado con su papá, por lo cual no pudo evitar las lágrimas y tuvo que confesarle la noticia sobre la partida de Daniel Bisogno, misma por la cual Michaela rompió en llanto.

“Se despierta Michaela y me dice que soñó con su papá y me solté a llorar. Me dice: ¿Qué pasa? Y yo: papi ya está en el cielo. Me dijo: No, por favor no. ¿Por qué mi papi? Lloramos muchísimo en familia y te das cuenta el cariño que hizo Daniel en la gente. Mi familia lo amaba”, señaló.