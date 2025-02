Pepe Aguilar se desligó así de la responsabilidad del alejamiento con su hijo y reveló quién sería el ‘culpable’

Parece que la controversia no da tregua en la dinastía Aguilar. En esta oportunidad la polémica no fue protagonizada por Ángela, sino por su padre Pepe y su hijo mayor, Emiliano. El cantante de 56 años dio las razones por qué no tiene una relación con su primogénito y esto desencadenó una serie de señalamientos.

El pasado lunes 24 de febrero, el patriarca ofreció una entrevista en el pódcast Oso Trova, en que no solo habló de sus traumas de la adolescencia, sino también en cómo enseñarles a sus tres hijos cómo forjar el amor propio, por lo que fue imposible que no habla sobre su Emiliano, aunque fue breve, pero contundente.

Pepe admitió que muchas veces se equivocó al tratar de fortalecer el autoestima de sus descendientes, puesto que los videos, reseñas y las palabras que les decía parecían que no estaban teniendo el efecto que él deseaba.

Fue, entonces, cuando comprendió:“Cada ser humano viene con una historia, no sé si predestinada, pero sus características individuales, tener caminos diferentes. ¿Cómo los ayudo? puro amor. Hagan lo que hagan, aquí estoy, sea lo que sea. No quiere decir que esté de acuerdo, que no me moleste, que no me frustre, quiere decir que si saco estos pensamientos en forma de palabras voy a ser lo contrario a lo que ellos esperan”.

En ese momento soltó: “Emiliano ahorita está rapeando y llevo dos años sin hablar con él porque él no quiere y él sabrá, porque no tuvimos ningún pleito ningún rompimiento, pero la vida no es como tú te la imaginas”.

“Lo mandaron a callar”

Esta semana, Emiliano sorprendió a todos con un comunicado que sacó para aseverar que su padre jamás lo abandonó.

Esto se produce un mes después de que en “Gusgri pódcast” manifestó que económicamente se las vio difícil con su madre, pese a la posición que tenía Pepe. “Muchas personas piensan que yo me que yo me crie con mi papá, o sea, que desde que yo desde nací estoy con él y que ahí sigo. Siempre, siempre estuve con él, fue entonces que yo me fui con mi mamá desde los dos o tres años, y cuando me fui con mi mamá, pues ahí mi mamá no es que tenga, o sea no es que esté valiendo madre económicamente, pero tampoco estaba en nivel económico de mi papá. Entonces también sí la perreamos yo y mi mamá”, le confesó al moderador.

Ahora, usó su Instagram para aclarar el asunto justo después de las declaraciones de Pepe: “Quiero dejar algo muy claro, porque siento que se tiene que decir otra vez. Es la última vez que voy a decir esto o hablar de este tema. Mi jefe nunca me abandonó, yo por mis errores, inmadurez y pendejadas que andaba haciendo, nos fuimos separando, pero no me abandonó’.

El periodista Javier Ceriani afirmó que a Emiliano lo silenciaron: “Los Aguilar retaron a Emiliano Aguilar, la oveja negra de Tijuana’. Ahora a Emiliano lo mandaron a callar y a lavarle la ca**ta a Pepe Aguilar”.