Maxine Woodside filtra mensajes de supuesta infidelidad del esposo de Maribel Guardia | VIDEO

Maribel Guardia las últimas semanas se ha encontrado en medio de una disputada con su excuñada Imelda Tuñón, por la custodia de José Julián, misma que las ha llevado a revelar situaciones privadas sobre la dinámica que ellas mantenían, así como también los problemas de adicción que supuestamente ha enfrentado la viuda de Julián Figueroa, haciendo que la costarricense tome la dirección del cuidado de su nieto.

Cuando se supo que la demanda había sido interpuesta por la actriz, los medios de comunicación no dudaron en acercarse a las dos partes para conocer las respectivas versiones, mismas que se han contradicho durante todo este tiempo, mientras que la también modelo afirma que el estilo de vida que lleva la madre de su nieto no es la adecuada para que el niño esté cerca, la joven ha negado consumir sustancias ilícitas, revelando la supuesta razón por la que desató el enojo de Guardia.

Imelda Tuñón y Maribel Guardia Imelda Tuñón reforzó su defensa y ahora cuenta con tres abogados para recuperar la custodia de su hijo, quien permanecerá bajo los cuidados de Maribel Guardia hasta abril. (Instagram @imetunon)

En un encuentro con la prensa, Imelda declaró que el conflicto dio inicio cuando ella descubrió una supuesta infidelidad que estaba cometiendo Marco Chacón, esposo de Maribel, con una de sus ex alumnas con la que mantuvo una relación durante 2 o 3 años, por lo que al comentárselo se molestó, considerando que ese fue el motivo que derivó en la disputa por la custodia de ‘Juliancito’.

“Yo creo que ya tiene tiempo [...] desde que descubrí la infidelidad de Marco Chacón con una ex alumna suya y bueno a partir de ahí sí se fracturó (la relación). Yo tuve que decir ante los medios que mi mamá había dicho mentiras, cuando ella no dijo mentiras y tenemos las pruebas. Y a partir de eso han estado muy encima de mí”, dijo.

Fue cuando el 31 de enero que Maribel reveló que Chacón nunca sería capaz de hacer algo así, sin asegurar los hechos confesó que en dado caso que él la ha engañado, ella nunca lo ha descubierto:

“Yo nunca me he enterado que me ponga el cuerno y si él lo ha hecho, lo ha hecho muy bien, porque jamás me he enterado (…) Es un hombre genuinamente bueno, aunque no meto las manos al fuego por él”.

Maxine Woodside filtra supuestos mensajes de infidelidad

Hace tiempo se había dado a conocer los supuestos mensajes que Marco Chacón mantenía con una joven de su universidad, en estos se enviaban frases como “Te amo” y se quedaban de ver a escondidas, así como también parecía saber lo que ella se encontraba haciendo en la escuela, como su respectivo horario de clases.

Ahora en el programa de ‘Todo para la mujer’, conducido por Maxine Woodside, se revelaron las presuntas conversaciones que el esposo de Guardia mantenía con la ex alumna de nombre Lili Martínez, éstas fueron tomadas desde la pantalla de una computadora.

Hasta el momento ninguno de los involucrados en la polémica ha salido a declarar al respecto.

