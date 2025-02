Maite Perroni confirma ruptura de su relación con Anahí y Dulce María, esto detalló

Las fracturas entre los integrantes de RBD continúa pues aunque en un principio fue Alonso Herrera quien decidió marcar distancia de la agrupación, ahora Maite Perroni ha confirmado el quiebre de su amistad con Anahí y Dulce María.

La gira mundial de los cantantes logró unirlos en su momento pero también desintegrarlos por completo pese al éxito que manejaron. Las peleas se habrían desencadenado luego de la demanda millonaria contra su exmánager, Guillermo Rosas, proceso que habría generado tensiones entre los integrantes.

Esto dijo Maite Perroni sobre la ruptura de relación con Anahí y Dulce María

Desde hace unos meses atrás se rumoraba la supuesta enemistad entre Anahí, Dulce María y Maite, luego que Perroni no asistiera a la fiesta que Anahí organizó para Dulce María.

Ahora la protagonista de ‘Oscuro Deseo’ ha dado detalles de las diferencias con sus ex compañeras tras un encuentro con la prensa.

“Pues, ¿qué te puedo yo decir? Creo que pensamos diferente y como adultos tomamos nuestras decisiones, y así es. Afortunadamente, mis amigas y mi familia son los mismos de hace 20 años”, expresó.

Sobre la posibilidad de un posible reencuentro en los escenarios también se mostró que de momento no hay planes.

“No sé la verdad, es que por lo pronto no hay ningún plan, y no, no sé de qué forma podría darse algo así, pero bueno, el tiempo dirá, pero hoy por hoy, no es así”, contó.

Pese a la relación, Maite se mostró emocionada por un documental que capturaría los momentos más destacados del reencuentro de RBD. El material ya estaría terminado y contaría los instantes más emotivos de Soy Rebelde Tour como imágenes y testimonios que los fans desean disfrutar en cuanto eso sea posible.

“Es un proyecto muy bonito, que la verdad es que pudimos trabajar en el tiempo que estuvimos en el tour, ya se terminó. Ahora hay que ver cómo podemos darle vida para poderlo compartir con toda la gente. Es algo que ahí está, pero que tenemos que ver en dónde y cómo podemos compartirlo para que los fans lo puedan disfrutar”, detalló.

Mientras tanto, Maite se encuentra enfocada en sus proyectos profesionales y en el cuidado de su hija Lía.