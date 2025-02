“Luce corriente”, el look de Danna en desfile de moda en Milán que desato polémica en redes y no le perdonaron

La famosa estuvo en el desfile de la marca Diesel en Milán, pero decepcionó con su look

Danna es una de las cantantes y actrices más famosas y exitosas de México actualmente, que también genera polémica constantemente con sus temas, sus looks, y demás.

PUBLICIDAD

La famosa incluso muchas veces ha expresado su hastío por el hecho que la cuestionen sobre su amor por su país. Sin embargo, en algunas oportunidades ha asegurado que prefiere países como España, en lugar de México, lo que ha hecho que le llueve más el “hate” en redes.

El look de Danna en Milán que desato polémica en redes y no le perdonaron

Recientemente, Danna cambió su tono de cabello y dejó atrás el negro y castaño para darle paso a un cobrizo, un tono que está en tendencia este 2025.

Además, hace unos días la vimos triunfando en la fiesta de cumpleaños de Paris Hilton y ahora fue invitada al desfile de Diesel en Italia en el Milán Fashion Week.

Sin embargo, la mexicana desató polémica en redes con su look, pues aseguran que no la favoreció, pues la hizo lucir mayor y poco elegante.

La protagonista de Élite llevó unos jeans grises con una chaqueta del mismo tipo de material que además tenía una especie de cuello ancho, y además llevó un maquillaje fuerte, con sombras moradas, verdes y un rubor muy marcado, además de un labial marrón, y el cabello lo llevó recogido en un moño alto, dejando su fleco.

Muchos aseguran que este look la hizo lucir de más edad y la criticaron. “Porque insiste tanto en verse más grande de lo que es”, “ese maquillaje no le favorece en nada no se ve bonita ni joven”, “Ella tenía una cara preciosa , que se está haciendo ?”, “sin querer , ahora se parece a Yeri Mua”, “ridícula y vulgar”, “Se ve tan corriente”, “que cambie de estilista mejor”, y “por favor que alguien le diga que con ese maquillaje parece payaso”, fueron algunas de las reacciones en redes.

A pesar de las críticas, la mexicana compartió su look con orgullo en redes y escribió “¡Gracias @diesel por invitarme! ¡Qué espectáculo tan icónico! 💚 @glennmartens gracias por compartir tu magia”.