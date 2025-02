¿Llegaron a un acuerdo? Esto es lo que se sabe del caso de Imelda Tuñón a un mes de perder la custodia de su hijo

Parece que todo entre la actriz Maribel Guardia y su nuera Imelda Tuñón se ha apaciguado. Sin embargo, la realidad sigue siendo la misma, la madre no recupera la custodia de su hijo José Julián, de 7 años, al cumplirse poco más de un mes desde que estalló este problema familiar que terminó en el Ministerio Público.

Garza Tuñón perdió la tenencia de su único hijo el pasado 21 de enero cuando Guardia la denunció porque presuntamente su conducta era negligente y atentaba contra la seguridad del pequeño, detallando que supuestamente tiene serios problemas de adicción con las drogas y el alcohol. Además, de que su niño la habría visto durmiendo junto a dos hombres en la misma habitación que antes compartió con Julián Figueroa.

Esta semana, Maribel actualizó la situación que están viviendo y aseveró en un encuentro con los medios de comunicación que el niño está en buenas condiciones: “La verdad no puedo hablar de esto, no me permiten hablar y tampoco me puedo comunicar con Imelda porque me lo prohíbe la Fiscalía (...) El niño está muy bien, Dios bendito, lleno de amor, de muchos cuidados; está muy bien en la escuela y esperemos que después todo esto se solucione, Imelda esté bien y pueda estar como debe de ser, con su bebé”, detalló.

Qué ha pasado con Imelda

La viuda de Julián está tratando de retomar su vida, mientras sigue luchando por el regreso de José Julián. El periodista Javier Ceriani indicó en su canal de Youtube, que ella reforzó su defensa, por lo que ahora el caso lo está defendiendo Fernando Antonio Lozano Gracia, el abogado fue procurador.

“Imelda parece que se asesoró, porque tenía tres abogados que le hicieron el amparo un desastre, le dijeron: ‘no te hagas los análisis’, y a ver si estos abogados negocian. (…) Ahora Marco Chacón va a tener que enfrentarse a este señor que tiene influencias políticas”.

El pasado 12 de febrero, Imelda interpuso un amparo contra el DIF y la Fiscalía general de justicia de la CDMX, por supuesta desaparición forzada del menor: “No quiero entrar en detalles. Se tocan temas de violencia de género o violencia vicaria. Mis abogados me piden mantener calma y discreción”.

Por ahora, ella está enfocada en limpiar su imagen y demostrar que puede mantenerse económicamente sola, por lo que ahora estará en la obra teatral “La Sirenita”, que es producida por Antonio Escobar.

Él le dio una oportunidad para brillar: “Ya había trabajado con ella en 2023 en la obra Princesas. Justamente ella ahí hacía de ‘la sirenita’. Ahora que haré esta puesta solo con este personaje, quién mejor que Ime, que ya lo interpretó. Físicamente, es bellísima y ha sido muy profesional conmigo”, manifestó Escobar.