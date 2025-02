¡Con desgarrador video! ‘Novio’ de Daniel Bisogno lo despide y comparte íntimos momentos junto a él

Daniel Omar Aguilar Bisogno, también conocido como ‘El Muñeco’, murió a los 51 años, tras una batalla por su salud, que, durante más de un año, lo mantuvo de forma intermitente en el hospital, enfrentando complicaciones derivadas de un trasplante de hígado.

Solo han pasado unos días desde que la muerte de Daniel Bisogno paralizó el mundo del espectáculo en México, generando una ola de reacciones sobre su fallecimiento, al que se han sumado una serie de famosos, como sus compañeros de Ventaneando, Maribel Guardia, Fran Meric y hasta Betty Monroe que han expresado sus condolencias a la familia del conductor.

Quien se ha sumado al duelo que enfrenta la familia, fue Charly Moreno, el influencer con el que presuntamente el conductor fue vinculado sentimentalmente, y a pesar de que Bisogno nunca habló abiertamente de su sexualidad, sin desmentir ni aclarar ningún rumor, se dice que esta relación la mantuvo hasta el final de sus días.

¿Dónde reposarán los restos de Daniel Bisogno? Descanse en paz

Charly Moreno, presunto novio de Daniel Bisogno lo despide con desgarrador video

Desde que se dio a conocer la muerte de Daniel Bisogno, Charly Moreno, quien supuestamente fue el novio del famoso conductor de Ventaneando, compartió un mensaje en redes sociales que decía: “Mi corazón necesita aceptar lo que mi mente ya sabe. Así te recordaremos siempre. Tu hija, tu familia, tus amigos y yo”.

Sin embargo, se vio envuelto en una fuerte controversia luego de que fuera “captado de fiesta” o al menos eso se especuló luego de Daniel Torres compartiera una foto minutos después de darse a conocer la muerte de Daniel Bisogno, donde aseguró que “pasó una noche inolvidable”.

Aunque esta relación nunca fue confirmada, el influencer hizo una nueva aparición en redes sociales para compartir un íntimo video para despedir a Daniel Bisogno, donde se pueden ver diversas tomas, aparentemente tomadas por él.

En las imágenes se puede ver un Funko del conductor, además de algunas tomas en las que el conductor, aparece en el teatro, foros de televisión y festejos de cumpleaños, rodeado de sus seres queridos, donde, Charly Moreno, celebró de una forma emotiva la vida de Bisogno, en los espacios que más quiso el conductor.

Fue con este desgarrador video, que Charly Moreno, despidió a quien supuestamente fuera su pareja, sin decir más, dejando un par de emojis, un corazón vendado y una paloma blanca.

¿Cómo se conocieron Charly Moreno y Daniel Bisogno?

Charly Moreno y Daniel Bisogno se conocieron hace más de seis años, o así lo habría confesado el influencer, luego de que, en agosto de 2024, enfrentaran a la prensa, tras acudir a una fiesta de Yeri Mua.

En este encuentro, el influencer confesó que el paso del tiempo fue fortaleciendo su vínculo, mientras que Daniel Bisogno expresó su ilusión sin confirmar una relación con Charly Moreno: “(Estoy) muy contento, muy bien. Nos llevamos excelentemente bien. La convivencia día a día es muy bonita”.

Fue un año antes, en 2023, que el conductor de Ventaneando, en una entrevista con Yordi Rosado, zanjó las especulaciones sobre su sexualidad diciendo: “Con quién me acuesto, me levanto, ando o no es algo que vivo yo. Creo que la gente vale de la puerta de su casa hacia afuera y no al revés”.