“Fue casi el mismo día”: estas serían las “extrañas” similitudes de las muertes de Daniel Bisogno y su madre que han sorprendido

A un año de la muerte de la madre de Daniel Bisogno, María Araceli Bisogno Tapia, se han dado a conocer las extrañas similitudes entre las pérdidas de ambos, que han desatado una ola de teorías en redes sociales.

Vale recordar que el famoso conductor de televisión siempre mostró una relación cercana con su madre, tanto, que optó por llevar su carrera artística con el apellido de su madre, omitiendo el paterno que es ‘Aguilar’, razón por la que, su hija, no heredaría el de su abuela Araceli Bisogno.

Desde hace un año, la muerte de Araceli Bisogno generó una ola de especulaciones en redes sociales, y estas han vuelto a revivir luego de que usuarios encontraran las extrañas similitudes que guardan la muerte de madre e hijo.

Las extrañas similitudes de las muertes de Daniel Bisogno y su madre

La primera similitud que encontraron en redes sociales, fue la cercanía entre sus fechas de fallecimiento, y es que, Daniel Bisogno falleció el pasado 20 de febrero, debido a problemas derivados del trasplante de hígado que tuvo.

Mientras tanto, su madre cumplió su primer aniversario luctuoso el pasado 24 de febrero, misma muerte que se dio a conocer cuando Daniel Bisogno se encontraba luchando por su vida en terapia intensiva e incluso intubado, razón por la que su familia, mantuvo en secreto la noticia hasta que su salud mejoró.

En ese entonces, el famoso conductor confesó estar convencido de que su madre había dado su vida por él, esto luego de que tan solo dos días después de la muerte de Araceli Bisogno, su salud comenzó a mejorar “milagrosamente” de la infección pulmonar que padecía, además, vale destacar que la madre del actor, falleció a consecuencia de una infección generalizada derivada de dos contagios de COVID-19.

“Ya es de creer o no creer, pero en cuanto mi mamá fallece, a los dos días yo empiezo hacia arriba en todo, empiezo a mejorar, empiezo a salir adelante. A lo mejor es la mente, a lo mejor es lo que ustedes quieran, pero no deja de ser algo bonito, lo que pienso y lo que siento, el saber que mi mamá siempre estuvo dispuesta a dar la vida por mí. Gracias a ella estoy aquí…”, dijo Daniel Bisogno en ‘Ventaneando’.

En ese entonces, en una entrevista con los medios de comunicación, su hermano Alex B reveló que su madre, cuando se encontraba gravemente enferma, expresó su deseo de morir para permitir que su hijo pudiera vivir, y de esta forma le habría “regalado un año más de vida” que, trágicamente se cumplió.

Febrero también cobró una extraña relevancia para Bisogno y es que, además de la coincidencia en las fechas de su muerte con la de su madre, tan solo unos días después, el 26 de febrero, Michaela, su única hija, celebraría su cumpleaños.

Así era la relación de Daniel Bisogno y su madre

Fue el propio conductor quien reveló lo cercano que era a su madre, calificándola como “una mujer cariñosa que era estricta cada que era necesario”:

“Mi mamá siempre fue cariñosa con nosotros, muy atenta, aunque no faltaba la chancla en algún momento, eso sí, solo cuando me portaba mal. Y siempre me gritaba desde lejos ‘¡Daniel!’, pidiéndome que fuera por la Coca de mi papá”, recordó Bisogno en el Día de las Madres.