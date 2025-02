Piñatería Ramírez crea humillante piñata de Daniel Bisogno; ¿habrá demanda?

Crean humillante piña de Daniel Bisogno. El pasado jueves 20 de febrero murió el conductor Daniel Bisogno a los 51 años.

TV Azteca dedicó su programación del viernes a despedirlo en sus programas más importantes como ‘Ventaneando’ y ‘Venga la alegría’.

El también actor recibió además un homenaje en Centro Cultural Teatro II, donde se presentó en sus últimos años.

Ahora la Piñatería Ramírez famosa en las redes sociales por hacer figuras de temas virales, ha creado una desagradable piñata de Daniel Bisogno la cual ha sido calificada por usuarios como nefasta.

A través de su página de Facebook la piñatería publicó una imagen con la figura de Daniel y una fotografía del conductor.

Y aunque la piñata tiene mucha similitud con el presentador, como suelen hacer, exageraron rasgos como el estómago, las cejas y la boca de Bisogno.

Esta última fue resaltada y da la impresión de que está usando labial.

Además colocaron un texto soez "La v... nos trajo y la v... nos va llevar“, el cual no pasó desapercibido por los seguidores de Daniel.

“NO ENTIENDO POR QUE SIGO ESTA PÁGINA TAN NEFASTA” y “Yo creo que esta vez fue de mal gusto la piñata! A muchos no le caía bien pero por respeto a la familia y a su pequeña hija no se debería de hacer mofa del fallecimiento de una persona”, fueron algunos de los comentarios que criticaron a la piñatería.

¿Familia de Daniel Bisogno demandará a la Piñatería Ramírez?

Hasta este momento nadie cercano a Daniel Bisogno ha hecho algún comentario referente al tema.

Tampoco se ha anunciado si se realizará alguna acción contra el negocio por burlarse del querido presentador.

Cabe mencionar que diversos famosos han explotado en contra de la fábrica de piñatas debido a que en ocasiones se han burlado de temas sensibles, como la golpiza que recibió la influencer Paolita Suárez.