“No te perdonamos”: Aislinn celebra el cumpleaños de su hija y la tunden por ignorar el bautizo de su sobrina

El reciente cumpleaños número 7 de Kailani, hija de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, se convirtió en el centro de atención no sólo por la emotiva celebración, sino también por la polémica que surgió debido a la ausencia de Aislinn en el bautizo de su sobrina, Tessa, hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalay.

Una celebración llena de amor... y críticas

El pasado viernes, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se reunieron en el salón Uwa Party Venue, en la Ciudad de México, para festejar a su hija Kailani. Aunque la pequeña nació el 25 de febrero de 2018, sus padres decidieron adelantar la celebración, la cual estuvo llena de detalles personalizados muy originales.

Aislinn Derbez Así celebró Aislinn Derbez el cumpleaños de su hija Kailani (Instagram)

La fiesta fue completamente tematizada en honor a Zuzu, el gato mascota de Kai, con decoraciones, pastel, piñata y dinámicas centradas en los felinos. Incluso los invitados tuvieron la oportunidad de adoptar gatitos de peluche en una actividad para fomentar el amor por los animales.

Aislinn compartió en Instagram los momentos más entrañables del evento, mostrando la alegría de su hija y la armonía familiar, destacando la presencia de Mauricio Ochmann. A pesar de su divorcio en 2020, ambos actores siguen demostrando que su complicidad como padres es inquebrantable, ganándose el respeto del público por priorizar el bienestar de su hija.

Las críticas por la ausencia en el bautizo de Tessa

Sin embargo, la celebración no estuvo exenta de controversias. La ausencia de Aislinn en el bautizo de su sobrina Tessa desató críticas en redes sociales. Los seguidores no tardaron en reprocharle su decisión de no asistir al evento familiar, acusándola de desinteresada y de priorizar otras actividades.

La actriz ya había explicado que la razón de su ausencia y del resto de los Derbez fue porque ya tenía planeado un viaje para celebrar el cumpleaños de su hermano Vadhir, el cual coincidió con la fecha del bautizo. Aunque aclaró que no hubo mala intención, muchos usuarios no perdonaron su ausencia, argumentando que el bautizo era un evento único y significativo.

Las redes sociales se llenaron de comentarios negativos: “Un viaje se puede cambiar, pero un bautizo es una vez en la vida” o “Prefirieron ver ballenas que estar en un momento importante de la familia”. “De mal gusto que faltaras al bautizo de la hija de tu hermano y ahora estás en otra celebración” “Muy bonita fiesta pero no te perdonamos Aislinn”. La controversia también reavivó las tensiones entre los Derbez y los Ruffo, ya que en otras celebraciones familiares también se ha notado cierta distancia.

La unión familiar sigue siendo prioridad

A pesar de las críticas, es innegable que los Derbez siempre han sido vistos como una familia unida. Aunque las decisiones personales a veces generan controversia, el enfoque en la felicidad de los más pequeños sigue siendo la prioridad. La fiesta de Kailani fue un claro ejemplo de cómo, más allá de los conflictos familiares, el bienestar de los niños es lo más importante.

Además, la presencia de Mauricio Ochmann en la celebración fue uno de los aspectos más aplaudidos por los seguidores. Aislinn y Mauricio han demostrado que, aunque su relación amorosa terminó hace años, su compromiso como padres sigue siendo sólido. La buena comunicación entre ellos permite que Kai disfrute de momentos familiares llenos de amor y armonía.

En última instancia, mientras las redes sociales debaten sobre lo correcto o incorrecto en la dinámica familiar, la pequeña Kailani vivió un día especial rodeada de cariño, dejando claro que las diferencias entre adultos no deben empañar la felicidad de los niños.