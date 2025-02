“No me sirves”: filtran el ‘humillante’ reclamo de Cruz Martínez a Alicia Villarreal que ha indignado a todos

Han pasado siete días desde que Alicia Villarreal se convirtió en tendencia en redes sociales luego de que, al terminar su interpretación para la canción ‘Ay Papasito’ en su concierto de Zitácuaro, Michoacán, alzara la mano, haciendo la señal de auxilio que corresponde a las mujeres que han sido víctimas de violencia de género.

Este gesto desató las alarmas sobre la situación que estaría enfrentando en su matrimonio con Cruz Martínez, mismo del que, el año pasado, había asegurado que iniciaría los trámites de divorcio, esto, luego de que se difundieran fotografías del productor besando a otra mujer en un antro, evidenciando una de las “tantas” infidelidades que Alicia Villarreal había pasado, mencionando en agosto del 2024: “No es la primera, pero va a ser la última”.

Unos meses después, esta acción generó una ola de reacciones en redes sociales, y muchos se fueron en contra de Cruz Martínez e incluso de la propia hija de la cantante, Melenie Carmona, por la situación en la que se encontraba envuelta su familia, y es que, el productor compartió una imagen que desató teorías junto a la joven de 25 años.

Revelan detalles de la supuesta pelea entre Cruz Martínez y Alicia Villarreal

Poco a poco se han ido a conocer más detalles de la supuesta riña que habrían tenido Cruz Martínez y Alicia Villarreal, que habría llevado a la intérprete de ‘Te Quedó Grande la Yegua’ al Hospital.

En ese momento, se supo que el productor intentó despojarla de dos celulares y documentos privados, además, se dijo que él estaba escondido en un clóset, para después agredirla, lo que la cantante y su equipo legal consideraron como un intento de feminicidio.

A través de un comunicado, Alicia Villarreal hizo un llamado a todas las mujeres que atraviesan una situación parecida a alzar la voz:

“Alicia Villarreal reafirma su compromiso de llegar hasta las últimas consecuencias en la búsqueda de justicia. Más allá de su caso personal, desea que este momento sea un precedente para que ninguna mujer tenga que vivir una situación similar. Por ello, hace un llamado a todas aquellas personas que atraviesan circunstancias de violencia a vencer el silencio y denunciar, con la seguridad de que no están solas”.

El supuesto reclamo de Cruz Martínez a Alicia Villarreal que fue calificado como humillante

Tras darse a conocer esta situación, fue Blanca Martínez, mejor conocida como ‘La Chicuela’ quien relató en una entrevista con Flor Rubio, cómo habían sucedido los hechos, después de que la propia cantante se los relatara de viva voz, destacando el que habría sido el supuesto humillante reclamo que Cruz Martínez le habría hecho a Alicia Villarreal.

“Ella llega la madrugada del sábado a su casa e imagínate qué impresión que del closet sale el esposo y empieza a golpearla y a insultarla y a agredir psicológicamente con frases como: ‘te voy a destruir, te voy a destrozar la carrera, tú ya no me sirves porque no puedes tener hijos’, en fin, no quiero entrar en más detalles, pero cosas muy fuertes”, reveló ‘La Chicuela’ a Flor Rubio.

Además, ‘La Chicuela’ reveló la supuesta amenaza que Cruz Martínez hizo a Alicia Villarreal: “y luego, la trata de ahorcar y es en ese momento cuando ella siente realmente que la van a matar y ella me dijo que le dijo en ese momento: ‘de aquí uno de los dos no va a salir vivo y te voy a matar’, en ese momento evidentemente sí siente un verdadero peligro, terror…”.