Gala Montes sufre mareos en concierto y cancela convivencia con sus fans: “me voy a tener que ir”

Gala Montes sufre mareos en el escenario. Tras su paso por La Casa de los Famosos México, Gala Montes decidió retomar su carrera como cantante.

PUBLICIDAD

Su éxito en el Cuarto Mar, al que pertenecieron Mario Bezares y Karime Pindter la hicieron crear nueva música y presentarse en recintos importantes.

Tal es el caso del concierto que dio en el Lunario del Auditorio Nacional el pasado sábado 22 de febrero.

Dicha presentación era muy esperada por sus seguidores, quienes agotaron las entradas desde semanas antes.

Sin embargo problemas de salud impidieron que Gala cumpliera con una convivencia con los fans que la esperaban afuera del lugar.

Gala Montes sufre mareos en el escenario

A través de redes sociales se difundió un video en donde los fans de la también actriz la esperaban para saludarla y felicitarla por su primera presentación en el Lunario.

Sin embargo la cantante sorprendió al revelar que se estaba sintiendo mal y que tendría que retirarse porque estaba presentando mareos.

PUBLICIDAD

“Se me bajó la presión, me siento bien mal, me voy a tener que ir porque me estoy mareando mucho”, fueron las palabras que pronunció la artista antes de volver a su camioneta.

Y aunque los fanáticos le tenían preparada una serenata, permitieron que se fuera para que se recuperara.

Hasta el momento Gala no ha informado cuál es su estado de salud.

Detractores de Gala Montes la critican

Luego de que se filtraran videos de la presentación de la cantante, sus detractores comenzaron a criticar su forma de cantar y bailar.

La cuenta no oficial de Mariana Echeverría escribió: "Que feo canta la señorita Gala Montes en el Lunario, y por cierto ¿por qué baila como si le diera un ataque epiléptico?"

“Le falta un millón de años para que le llegue a shakira” y “Rosalia region 4″ fueron algunas de las burlas que recibió.