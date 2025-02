“Por eso Karol G es superior”: Shakira suspende concierto y enfurece a los fans que reviven rivalidad con ‘La Bichota’

La emoción de sus seguidores se vio truncada cuando Shakira anunció la inesperada suspensión de su concierto en Medellín, programado para el 23 de febrero, en el marco de su esperada gira Las Mujeres Ya No Lloran. La noticia dejó a muchos con el corazón roto, pero lo que ha generado aún más revuelo son las palabras de la cantante sobre lo sucedido y las especulaciones que comenzaron a circular entre sus fans.

¿Por qué se canceló el concierto de Shakira en Medellín?

A pocos días del evento, los promotores de la gira informaron sobre un aplazamiento del show para el 24 de febrero, debido a “inconvenientes logísticos”. Sin embargo, la verdadera razón detrás de la cancelación fue mucho más grave.

El escenario preparado por la producción local sufrió un daño estructural que representaba un grave riesgo para la seguridad de Shakira y su equipo. En un gesto responsable y sin escatimar en precauciones, se decidió reprogramar la fecha del evento, aunque aún no se ha anunciado cuándo será la nueva presentación.

Shakira rompe el silencio

Con el corazón lleno de tristeza, la cantante barranquillera decidió compartir un mensaje sincero a través de sus redes sociales.

“Mi gente de Medellín, me duele mucho no poder subirme al escenario y cantar para ustedes con las ganas que tenía...Mis hijos estaban emocionados por conocer Medellín y yo por reencontrarme con ustedes...Siempre agradecida por el apoyo incondicional que me brindan. Los quiero mucho y espero verlos muy pronto”.

Fans reaccionan al comunicado de Shakira y reviven rivalidad con Karol G

A pesar de las buenas intenciones del mensaje de Shakira, la respuesta de sus seguidores fue mixta. Mientras algunos la apoyaron, otros no dudaron en expresar su frustración por la cancelación.

En las redes sociales, algunos fans no ocultaron su decepción ante el hecho de que, después de haber viajado desde otros países, el concierto se suspendiera nuevamente. “Mínimo deberías regalarle el viaje a todos tus fans que viven en otros países y viajaron hasta Medellín para verte... el viaje + hospedaje + gastos equivale al triple del costo de tus boletos… para que canceles.... lo bueno es ‘que las mujeres facturan’”, expresó uno de los seguidores en Twitter.

Otro usuario, quien viajó desde México para cumplirle el sueño a su esposa, también mostró su descontento: “Vine hasta Medellín desde México a cumplirle el sueño de la vida a mi esposa con el concierto de @shakira, ahora llegando a esta ciudad nos damos cuenta que cancelaron por segunda vez, una artista de tu calibre no puede hacernos esto, qué decepción”.

La cancelación del concierto de Shakira en Medellín también encendió una chispa entre los fanáticos de la cantante y los de Karol G, avivando las siempre polémicas comparaciones entre ambas artistas. Algunos fans no dudaron en lanzar comentarios cargados de insinuaciones: “¿Será que el escenario de Medellín se cayó por “karma”?“. ”Shakira intoxicada después de llenar estadios en Brasil, donde Karol G no pudo llenar, y ahora se le cae el techo del escenario en Medellin, la ciudad de Karol G. Yo no quiero meter cizaña, pero cizaña". “Karol G habría hecho algo mejor para manejar la situación y complacer a sus fans pero para Shakira todo es dinero”.

Los fans insisten en que Shakira y Karol G son rivales

La rivalidad entre Shakira y Karol G ha cobrado nueva fuerza en los últimos días, especialmente después de que Shakira arrasara en la reciente edición de los Premios Lo Nuestro, llevándose seis galardones, incluyendo el de “Álbum del Año” por Las Mujeres Ya No Lloran. Además, su victoria en Spotify, donde superó a Karol G como la artista latina femenina más escuchada, no ha hecho más que avivar las comparaciones entre ambas.

Este éxito de Shakira parece intensificar la competencia entre las dos, a pesar de los intentos de dejar atrás los rumores de enemistad. La cancelación de su concierto en Medellín solo ha añadido leña al fuego, ya que muchos fans no dejan de señalar las diferencias entre las dos artistas, alimentando así la especulada rivalidad.

Lo cierto es que Shakira y Karol G son dos de las mujeres más poderosas de la música latina, y ambas merecen ser celebradas por sus logros. La cancelación del concierto de Shakira en Medellín, aunque lamentable, no tiene nada que ver con supuestas rivalidades ni con dramas que los fans alimentan a través de comentarios insensatos.