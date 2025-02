¿Qué le pasó? Thalía sufrió accidente en ‘Premio Lo Nuestro’ y termina en silla de ruedas

Sin dudas que fue de unas estrellas que cautivó. La cantante Thalía impresionó con su actuación y conducción en Premio Lo Nuestro, que se realizó la noche de ayer. En la alfombra magenta dejó a todos sin aliento cuando presumió su escultura figura, especialmente, su diminuta cintura a los 53 años.

De acuerdo con Vogue, la también actriz usó un vestido de JoliPoli Couture. “El diseño de vestido joya revelaba un escote Bardot pronunciado que llegaba a la altura de la cintura. La silueta, ceñida por la cintura y la cadera, mostraba pliegues cruzados para finalmente dejar caer la falda fluida. Los estilistas de moda detrás de su look fueron Irma Martínez y Gigi”, explicó la revista especializada en moda.

Thalía tuvo una participación especial en la apertura del evento, que se realizó en el Kaseya Center, de Miami, Estados Unidos. Junto a DJ Khaled y Miami Sound Machine, la artista bailó y cantó con muchas energías, especialmente cuando Wils Smith interpretó su icónico tema “Miami” con ella.

Pero, además, también se esmeró con las presentaciones que tuvo al lado del dueto Ha*Ash, para interpretar el tema ‘Amiga date cuenta’, una canción estrenada apenas unos días atrás. Igualmente se destacó con Los ángeles azules.

Los cables en el suelo originaron el accidente de Thalía

Para la audiencia los tres shows que ofreció Thalía, así como la conducción de la premiación la desarrolló con total normalidad, pero lo que sabía es que ella había sufrido un accidente en vestidores que comprometió su desempeño, pero que, a pesar de todo, quedó espectacular. Fue a través de las redes sociales que se supo lo que sufrió Thalía y cómo hizo para continuar con el espectáculo.

Thalía Thalía sufrió un accidente durante una de las presentaciones y debieron trasladarla en una silla de oficina por todo el backstage. (Instagram @gerardobriceno)

En la cuenta de Univisión, divulgaron un video corto en el que están trasladando a la intérprete de “Amor a la mexicana” en una silla de oficina. Iban rondando en el asiento por detrás del escenario para evitar que pasara a mayores su condición. ¿Qué pasó?

En un encuentro con Wendy Guevara, quien estaba conduciendo en livestream expresó: “Thalía viene bien cansada, mi comadre, porque dio toda la energía. ¿Cómo te sentiste con el público de Premio Lo Nuestro?”. Fue, entonces, cuando la cantante reveló lo que había sufrido. “(Estoy) Feliz... Me torcí el pie, he tenido el pie en hielo. Me torcí, ¿viste que hay cables? Voy cojeando ahí”.