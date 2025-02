“No pudo cumplir este anhelo”: muere Daniel Bisogno a los 51 años ¿Cuál fue la causa?

Daniel Omar Aguilar Bisogno, más conocido simplemente como ‘Daniel Bisogno’ o ‘el muñe’, falleció a los 51 años de edad este 20 de febrero tras enfrentar graves problemas de salud. La noticia fue confirmada por la propia Pati Chapoy de quien fue un gran amigo y colaborador estelar del programa de espectáculos ‘Ventaneando’.

Un comunicado difundido por el programa comandado por Pati Chapoy anunció el lamentable fallecimiento del famoso conductor de televisión en el que se leía:

“Con la más profunda tristeza lamentamos informar una noticia que nunca hubiéramos querido dar: Nuestro querido Daniel Bisogno acaba de fallecer a causa de las complicaciones que le sobrevinieron luego del trasplante de hígado al que fue sometido en septiembre pasado. “Ventaneando” está de luto. Se fue uno de nuestros miembros más destacados. Descanse en paz. Honraremos su recuerdo siempre”.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Daniel Bisogno?

Desde hace unos meses, el famoso periodista, enfrentó graves problemas de salud derivados de un trasplante de hígado. Se mantuvo en terapia intensiva, intubado y con una infección en los pulmones, del que todavía estaba en espera de los resultados clínicos.

Fue Pati Chapoy quien reveló más detalles del estado de salud de Daniel Bisogno, en el que se habló sobre el tratamiento para la infección en los pulmones que padecía y de la que se dijo que estaba respondiendo bien:

“Le van a quitar obviamente el tubo para checar que pueda respirar por sí solo, cosa que se le dificulta porque muy lamentablemente no tiene los músculos, la fuerza en los músculos, para que pueda respirar por sí mismo, pero obviamente los médicos están conscientes de que hay una mejoría y esa mejoría puede llevar muchos días más porque van a esperar a que él responda”.

Lamentablemente, pese a presentar una notable mejoría que llevó a que el conductor regresara de forma momentánea a la televisión, su salud recayó, cuando la madrugada del 12 de febrero fue ingresado a terapia intensiva a causa de una bacteria derivada de su trasplante de hígado.

El anhelo de Daniel Bisogno que no pudo cumplir

A solo seis días de que su hija Michaela cumpliera 9 años, el conductor había expresado su anhelo por estar con ella, sin embargo, fue su hermano, Alex B, quien reveló que el próximo 26 de febrero celebraría su cumpleaños, pero especuló que Daniel Bisogno no podría estar junto a ella en este día tan especial:

“Este mes es el cumpleaños de su hija, de Michaela”, dijo Alex B el 13 de febrero en una entrevista con Flor Rubio y continuó: “El año pasado no lo pudo pasar con ella porque estuvo hospitalizado, y este año posiblemente tampoco pueda estar con ella”.

En 2023, Bisogno reveló en una entrevista con Yordi Rosado su anhelo por estar junto a su hija, declarando: “Ella es lo que más amo en el mundo. Me fui [a la operación] con esa idea en la mente, ‘no me quiero morir, no es el momento, creo que sigo siendo una persona joven, no quiero dejar a mi niña’”.