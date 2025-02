Comparan a Nadia Ferreira con Melania Trump y no precisamente por su elegancia

La noche de ayer, 20 de febrero, será inolvidable para la modelo paraguaya, Nadia Ferreira. Por primera vez en su carrera presentó un evento y su debut fue por todo lo alto en Premio Lo Nuestro. Siempre había estado en la alfombra magenta como pareja de Marc Anthony, pero ahora fue ella quien le dio la bienvenida a su amor.

Ella se define como una mujer estricta, razón por la que se sentía muy presionada para que la jornada de la 35 edición de la premiación saliera todo bien. Le confesó a Jomari Goyso que Marc le compró un teleprompter y un in-ear para que practicara todo lo que necesario. “Ha sido un proceso muy lindo. Soy muy perfeccionista y estas semanas han sido de preparación de disfrutar y conocer un poco más de los artistas que no conozco”, le manifestó Nadia.

El día tan esperado llegó y ella se lució. Ferreira, de 25 años, lució un vestido en varias tonalidades de marrones. Su desempeño frente a las cámaras fue excelente, aunque a algunos en el público no les gustó. Realmente lo que se llevó toda la atención fue su outfit porque distó mucho de lo que ella siempre ha usado.

Pese a que se veía glamorosa, los internautas comentaron: “Muy aseñorada y es muy joven”, “Ese vestido no le sienta bien”, “El color no le va y el vestido tampoco” y “Con ese vestido parece una de 50 años”, le escribieron en algunas publicaciones en Instagram.

La comparan con Melania Trump, pero no por el glamur

Un gran momento de la noche, fue cuando a Nadia le tocó entrevistar a su esposo en la alfombra de magenta. Ellos brindaron un momento bastante ameno, pues él se acercó y ella expresó: “Estoy con este artista que me encanta”, por lo que el salsero la abrazó tiernamente y la modelo atinó pedirle entre risas que se comportar porque ella estaba trabajando.

“Me encanta este artista, pero me dijeron que su esposa es muy brava. No sé si me alejo un poquito. Hoy es una noche muy especial porque vas a lanzar tu canción por primera vez en el escenario, ’Volver’… ¡Qué guapo te ves!”, expresó la paraguaya.

Nadia y Marc Anthony Nadia Ferreira debutó como presentadora en Premio Lo Nuestro y lo hizo muy bien. Afirmó que practicó mucho y su esposo, Marc Anthony, la ayudó. (Instagram @NadiaFerreira)

En el fondo empezaron a corear: ¡Beso, beso beso…! Entonces, la pareja se dio un sutil besito. Esto desató las críticas de los internautas que llegaron a compararla con la primera dama de Estados Unidos: “¿Y ese beso? Oh nooooo, se pareció al de Melania y Trump”, “Cero amor, ese beso fue fushi, más frío”, “Pobre Marc se ve que esa mujer lo ama, lo noto en ese beso tan apasionado que le dio 😂“, “Ni lo besa la piba jajaja 😂”, “La Nadia enamorada, pero del dinero 😂”, “Pinc*e beso, más fingido 😂” y “Le faltó limpiarse”.

Otros la apoyaron, puesto que argumentaron que seguramente fue así para que no se corriera el lápiz labial.

Hay que recodar que el pasado 20 de enero, cuando Donald Trump tomó posesión de su cargo, él le iba a un beso a su esposa, pero debido al gran sombrero que ella portó, no fue posible como todos esperaban. Sevio muy frívolo, por lo que fueron criticados.