¿Y Ángela? Aseguran que Nodal podría buscar hoy a Belinda en los ‘Premios lo Nuestro’ por esta impactante razón

Este jueves 20 de febrero se llevará a cabo la 37ª entrega de los Premios lo Nuestro en el Kaseya Center de Miami, Florida, que será conducido por importantes figuras de la industria como Thalía, Laura Pausini y Laura Espinoza en la que se reconocerá a lo mejor de la música en los géneros pop, urbano, tropical y regional mexicano.

PUBLICIDAD

Entre los invitados, destacan personalidades como Carín León, Becky G, Shakira, Manuel Turizo, y las tres celebridades que, en medio de la polémica del año pasado, Christian Nodal y Ángela Aguilar, se vuelven a encontrar con Belinda, generando una fuerte expectativa por lo que podría suceder entre ellos y cómo sería la convivencia entre los tres.

Aunque las especulaciones sobre lo que podría suceder la tarde del 20 de febrero ya han empezado a surgir en redes sociales, los primeros informes revelados por Javier Ceriani, Ángela Aguilar había solicitado que, durante los ensayos de su presentación, Belinda no estuviera presente, sin embargo, por la naturaleza del evento, se cree que es inevitable que no se encuentren en algún punto de la gala.

Por esta razón se daría el encuentro entre Ángela Aguilar y Belinda

Pese a que Ángela Aguilar pidió no encontrarse con la ex de Christian Nodal, fue la periodista Mandy Fridman, la que aseguró que esto podría ser casi imposible de que se cumpla, pues sería durante el ensayo general donde finalmente podrían verse cara a cara:

“Lo más esperado va a ser si se encuentran Belinda y Ángela, que deberían encontrarse mañana porque el día anterior siempre es el ensayo general, y en ese se supone que tienen que están absolutamente todos”.

Por otro lado, Mandy Fridman también aprovechó el espacio para explicar la razón que haría que estas famosas cantantes se crucen, y serían las presentaciones que tienen pactadas durante los premios y no solo su paso por la alfombra roja:

“Ahora, si Belinda solo hubiera tenido que caminar por la alfombra pues no pasa nada, pero no, ella va a cantar y Ángela va a cantar. No hay forma de que no se crucen. No hay forma de que no se crucen tanto en la mañana como en la noche, porque van a cantar las dos”.

PUBLICIDAD

Aseguran que Nodal podría buscar a Belinda por esta razón

Además, revelaron que, quien tendría mayor interés en este reencuentro, sería el propio Christian Nodal, pues supuestamente, el cantante aún seguiría enamorado de Belinda y están seguros de que podría aprovechar cualquier oportunidad para salir a buscarla:

“Tal vez está Ángela encerrada, que es la que va a cantar, y Nodal dice: ‘Voy a fumarme un cigarrillo afuera’... él tiene tiempo para decir ‘voy al baño’ o ‘voy a buscar un trago’... que la busca inconscientemente”, expresó Javier Ceriani.

Ante la declaración de Ceriani, Mandy Fridman fue quien respondió que, con base a lo que ha observado, el amor de Nodal por Belinda no ha terminado: “Con el olfato periodístico yo te podría decir que hoy, aunque esté casado con Ángela y se vea como el más feliz del mundo, yo te podría decir que para mí, en mi apreciación, él sigue enamorado de Belinda, nunca ha dejado de estar enamorado de Belinda”.