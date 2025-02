¿Tenía razón Cazzu? El daño irreversible que se hizo Nodal por guardar las apariencias y que ahora buscó reparar

“Te creí y yo no doy más de una oportunidad. Ojalá te dure eso de aparentar”, así lo dijo Cazzu en su canción Dolce, dedicada a su expareja Christian Nodal. Fingir parece que es una cualidad del cantante y que habría pagado, literalmente, muy caro cuando cambió una parte de su cuerpo para presumir su gran fortuna.

El año pasado, Nodal manifestó que gastó unos 800 mil dólares estadounidenses para ponerse diamantes y zafiros en sus dientes. En una entrevista con la dominicana Luz García, el artista de 26 años manifestó que eso fue lo más insensato que había hecho por dinero.

“Lo más estúpido e imbécil que he hecho en mi vida en cuestión de [gastar] dinero y eso, me quité mis dientes reales para ponerme diamantes como si fueran dientes. No tengo dientes (los diamantes) están ahí… Ese es el ego malo que no hay que hacerle caso”, confesó.

El daño es irreversible

Para el programa “Siéntese quien pueda”, el dentista de Christian habló sobre el trabajo que le hizo y lo que había sufrido el intérprete de “Adiós amor” tras incrustar diamantes en su dentadura. Raúl Pérez, además de atender a Nodal, también ha diseñado la sonrisa de Peso Pluma y otras celebridades.

“La sonrisa que trae actualmente fue hecha por mí. Él eligió los colmillos más grandes, así como Drácula. Colmillitos más prominentes. Al final, le encantó su diseño de sonrisa y hasta el momento lo mantiene. Las joyas no se las puse yo, se la puso otro dentista y, desgraciadamente, para ponerle esas joyas, mataron el nervio de sus dientes”, expresó el especialista.

Pérez acotó: “Le dije: ‘Yo, definitivamente, no haría eso’. Dijo que se arrepentía un poco de ponerse esos diamantes. Sus dientes siguen estando es boca, pero ya están muertos, desgraciadamente. Entonces, no es algo reversible, pero sí ahora solo toca cuidarlos”.

También trascendió que el mexicano tuvo infecciones, por lo que se sometió a endodoncia y le quitaron algunas piezas dentales para ponerle algunas coronas.

Así como Nodal, otros artistas como Peso Pluma, Rosalía, Pharrell Williams y más adornan su dentadura con gemas, que pueden ser fijas o removible, haciendo de esto una tendencia para sus fanáticos. Sin embargo, los médicos no aconsejan realizar esta práctica.

El presidente del Consejo General de Dentistas de España, Óscar Castro, le explicó al diario El País, que “los que son fijos y requieren de una preparación previa del diente donde van colocados, lo que conlleva desgastar el esmalte y parte de la dentina (un tejido que está debajo del esmalte)”.

Expertos afirman que estos objetos en la boca, además de destruir el diente, también generan otras afecciones como sensibilidad dental, gingivitis, traumas, fracturas, enfermedad periodontal y recesión de las encías.