Hija de Paquita la del Barrio se ACCIDENTÓ tras enterarse de la muerte de su madre

La muerte de Paquita la del Barrio acontecida el pasado 17 de febrero, sigue dando de qué hablar debido a que los medios de comunicación han estado buscando el contacto con los familiares de la cantante, quienes se encuentran en el ojo público por el protocolo que han seguido para darle el último adiós a la estrella del regional mexicano.

Tras darse a conocer la noticia de su deceso, familiares y amigos han podido acercarse a la prensa para expresar su sentir y revelar los últimos momentos de la famosa, tal como lo narró su hermana Viola Dorantes, quien estuvo en las últimas horas de vida.

Paquita tuvo una misa religiosa en el Alto Lucero, Veracruz, lugar de origen de la cantante, mismo en el que falleció por un infarto fulminante en su cama a lado de familiares quienes cuidaban de ella desde que comenzó a presentar problemas de salud, lo que la orillaron a cancelar las presentaciones de enero.

Paquita la del Barrio Imagen de Instagram: @paquitaoficialb

Hija adoptiva tuvo un accidente al saber la noticia

En un encuentro con Primera Mano, Martha Elena, hija adoptiva de Paquita la del Barrio, reveló al programa su sentir respecto a la muerte de su progenitora, de igual forma reveló los próximos preparativos que tienen para darle el último adiós a la cantante.

Al ser abordada por el medio, comentó que ella no da entrevistas, que nunca le han gustado, sin embargo, no se notó incómoda, mencionando que no sabía qué decir pero que la artista fue una gran madre y ella estuvo acompañándola.

Sin embargo, hubo algo que llamó la atención de la reportera y fue el hecho de que se le apreciaba un evidente golpe en la frente y otro en la nariz, por lo que la periodista no dudó en preguntar qué había pasado, a lo que afirmó que tras recibir la noticia de la muerte de su madre tuvo un accidente:

“Cuando me dijeron que mi mamá se había muerto, me caí y me golpeé la cara; pero está bien, estoy bien”.

La mujer reveló que recibió la noticia sorpresivamente, hecho que le impactó mucho y se golpeó la cara, cabe destacar que en primera instancia había comentado que se había caído.

“Sí porque es que nos hablaron así de momento ‘tu mamá se murió y si me impactó y me golpeé la cara”.

Martha informó que no fue al hospital después del incidente, detallando que le salió mucha sangre pero no pasó más allá de un raspón.

A continuación puedes ver la entrevista: