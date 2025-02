El look sensual de la princesa Leonor en una fiesta en Brasil y el supuesto beso con este galán

La princesa Leonor sigue adelante con su formación en la Escuela Naval de Marín por lo que desembarcó en Salvador en Bahía (Brasil) del buque escuela Juan Sebastián de Elcano junto a sus compañeros de armada.

PUBLICIDAD

La hija del rey Felipe VI y la reina Letizia ha dado de qué hablar en medio de su corto recorrido tras irse de fiesta en Pelourinho, un barrio de Salvador de Bahía que es conocido a nivel mundial por sus fiestas.

Y es que no todo ha sido compromisos para la joven heredera a la corona por lo que se tomó un tiempo de entretenimiento, como pocas veces suele hacerlo, pero ha quedado en el ojo público por presuntas actitudes amorosas con uno de sus compañeros.

El look de la princesa Leonor y su presunto beso con un joven apuesto

Aunque es costumbre que la princesa Leonor aparezca con atuendos elegantes y reservados, para su noche de fiesta en Brasil apostó por una camiseta de tirantes y su cabello recorrido con una cola, como cualquier otra chicas asistentes.

Sin embargo, lo que más ha dado de qué hablar ha sido el supuesto beso que habría protagonizado con uno de los chicos que la acompañaba quien se trataría de un compañero de armada.

Según el medio brasileño TardeAr, el fotografo Fred Pontes se encontraba cubriendo el evento sin conocer que se encontraba la princesa de Asturias y no fue hasta que captó el momento en el que la real se besaba con el joven apuesto que se dio cuenta que se trataba de Leonor.

Y es que tras captar a la multitud, cinco escoltas de la joven de 19 años se le habrían lanzado para exigirle que eliminara las postales pues estaba fotografiando a la heredera a la Corona Española.

PUBLICIDAD

“Yo estaba fotografiando un evento y los policías me pidieron que parara. Me pidieron que las eliminara y las borré, pero luego las recuperé. Tengo doce fotos y también vi como un chico de camisa azul le dio un beso en la boca de ella. Yo declaro que vi el beso. Después me expulsaron de la fiesta”, aseguró Pontes.

Hasta el momento no ha salido a la luz la fotografía del beso pero si se puede apreciar a Leonor en el evento al lado de un joven apuesto que lucía una camisa hawaiana en color azul.