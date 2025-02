Bad Bunny posa sensual pero aseguran que no ha olvidado a Kendall por este motivo

Bad Bunny y Kendall Jenner terminaron su relación hace poco más de un año. Duraron 10 meses, pero parece que él no la ha olvidado.

Simplemente no se pudo. Los artistas Bad Bunny y Kendall Jenner fueron una de las parejas más sonadas en 2023. Sin embargo y pese a todas las buenas intenciones, el amor no prosperó. Solo fueron 10 meses de un intenso romance, que parece no olvidar el boricua y así lo dejaría ver en la última sesión de fotos que hizo.

Esta semana posó para la revista The Cut, no solo fueron fotos, también una de las entrevistas más profundas que deja ver el lado más analítico del artista de 30 años, que lucha desde su talento por su terruño, su natal Puerto Rico.

El “Conejo Malo” habló de su último, álbum “Debí tomar más fotos”, que lanzó el 5 de enero. Afirmó que este trabajo musical lo reconectó con su verdadera identidad, su yo interior, “incluidas las partes de él que fueron moldeadas por la agitación política de la isla”, reseña el medio de comunicación.

Contó que muchos creyeron que cuando inició su relación con Kendall, el amor patrio se le esfumaría y pasaría de ser Benito a ser Ben, pero no fue así porque a la isla la tiene arraiga en su alma.

Aún no la olvida

Para darle color a la entrevista, se pautó la sesión de fotos en una hacienda en Puerto Rico, de donde no quiere salir salvo sea necesario, y esta fue la razón por la que ofrecerá 30 conciertos en su tierra, algo que lo entusiasma: “Todos los shows serán en el Coliseo de Puerto Rico en San Juan… Estoy bien emocionado de irme de gira, pero en casa. Por la mañana, puedo estar allí jugando dominó con mi abuelo, y por la noche puedo estar en la tarima”.

Kendall Jenner y Bad Bunny El cantante tuvo un gesto con la modelo que generó rechazo en redes (@kendalljenner / @badbunnypr/Instagram)

Le contó al periodista: “Cabrón, este año para mí ha sido largo y ha tenido demasiadas partes. Yo tuve una gira, tuve tres novias, tuve tres hijos… No tuve tres hijos”, remató en tono de broma. Luego posó para la cámara, pero lo que llamó la atención de sus fanáticos es que la mayoría de las imágenes estaban presentes los caballos, razón por la que afirman que no ha olvidado a Kendall, quien sería su gran amor.

Hay que recordar que a la hermana de las Kardashian les encantan estos animales. Ella tiene varios caballos y también toma clase de equitación. Incluso, compartió más de una cita romántica con Bad Bunny mientras cabalgaban.

Nada de esto pasó desapercibido para los fans que comentaron: “El no olvida a Kendall a ella le encantan los caballos”, “es bien difícil salir de una relación significativa eso pienso q les paso a ellos dos” y “Ojalá algún día vuelvan 😢”.