“Tanto para eso”: ‘haters’ recriminan a Selena Gomez y Benny Blanco por su nueva mansión de 35 millones por esta razón

Selena Gomez y Benny Blanco han dado un paso más en su relación al adquirir una lujosa mansión en Beverly Hills por la impresionante suma de 35 millones de dólares. Sin embargo, lejos de ser un motivo de celebración, la noticia ha desatado una ola de críticas en redes sociales, donde muchos cuestionan el gasto millonario de la pareja, además de algunas extrañas decisiones que han tomado.

De acuerdo con TMZ, la residencia, adquirida en diciembre de 2024, cuenta con siete habitaciones, doce baños y una serie de comodidades exclusivas, como una biblioteca, una escalera de caracol, un invernadero, un gimnasio y una piscina. Además, se ha reportado que una reconocida figura de Hollywood fue su anterior dueño, aunque su identidad aún no ha sido revelada.

El anuncio de la compra llegó en un momento clave para la pareja, apenas días después de que anunciaran su primer álbum conjunto, I Said I Love You First, que verá la luz el 21 de marzo. La noticia de su colaboración musical, grabada en la casa de Blanco en Los Ángeles, generó un gran interés entre sus seguidores. Sin embargo, la revelación de su nueva propiedad ha tenido una recepción mixta, especialmente entre los detractores de la cantante y el productor.

Las críticas no tardaron en aparecer en redes sociales, donde muchos usuarios cuestionaron el costo de la mansión en contraste con el discurso que Selena Gomez de vivir una vida simple. Sin embargo, la critica principal es porque algunos consideran que la pareja ha sido “poco higiénica”, especialmente tras el extraño regalo de San Valentín que Benny Blanco preparó para su prometida.

Selena Gomez Fans tunden a Benny Blanco por inusual regalo a su prometida (Instagram)

El productor cambió los clásicos ramos de rosas por un mar de queso derretido, acompañado de un camino de nachos que la guiaba hasta la bañera. El insólito momento quedó inmortalizado en un video que el productor compartió en Instagram, donde mostró el excéntrico escenario que preparó para Selena. Además, Blanco escribió “te amo”, con tortillas en el suelo y colocó un bol de nachos estratégicamente para invitarla a disfrutar el festín. Para sellar su “declaración de amor”, Blanco sumergió un nacho en la bañera y se lo comió con orgullo.

“No puedo decidir si esto es lo más romántico o lo más asqueroso que he visto”. “Este tipo es grotesco, pobre Selena”. “¿En serio? Yo estaría llorando si me dan eso", expresaron algunos.

Ahora, con la nueva mansión muchos han señalado que “seguro van a ensuciar esos 12 baños con queso”. Otros han dicho: “12 baños para ensuciar y que no lo limpien ellos”, “Benny va a tener baños de sobra para llenar de queso”.

¿Van demasiado rápido?

Selena Gomez La cantante sorprendió con el anuncio de un nuevo álbum junto a Benny Blanco (Instagram)

Eso sí, tampoco faltaron usuarios que cuestionaron la rapidez con la que la pareja ha tomado decisiones importantes, como el compromiso anunciado en diciembre y ahora la compra de una propiedad conjunta.

Por si fuera poco, algunos creen que su relación podría estar marcada por la temida ‘maldición de las colaboraciones’, que ya ha cobrado víctimas en la industria del entretenimiento. Parejas como Rosalía y Rauw Alejandro o Shawn Mendes y Camila Cabello terminaron poco después de trabajar juntas, avivando la teoría.

Más allá de la controversia, la compra de la mansión reafirma el compromiso de la pareja, quienes han dejado claro que su relación es seria y que planean construir un futuro juntos. En una reciente entrevista con Interview Magazine, Blanco reveló que supo desde el principio que Gomez era la mujer con la que quería casarse. “Desde el momento en que empezamos a salir, le dije a mi mamá: ‘Ella es la indicada’”, afirmó el productor.