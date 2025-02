“Será una tortura”: fan recibió el Lamborghini de Shakira, pero ahora estaría arrepentido por esta razón

La vida le cambió al artista colombiano Michael Mejía cuando se ganó el carro de Shakira, un Lamborghini morado y personalizado que la cantante rifó, puesto que había cumplido ya un ciclo en su vida. Él se sintió muy afortunado, puesto no solo se quedó con el auto de lujo, sino que todo el trabajo de bodypaint que realiza tomó notoriedad en las redes sociales.

PUBLICIDAD

Su creatividad lo hizo acreedor del vehículo, que finalmente se lo entregaron el pasado 14 de febrero. A través de su cuenta en Instagram le agradeció otra vez a la intérprete de “Antología” y también expresó lo que sintió al verlo estacionado en el garaje de su casa.

“Gracias de todo corazón por este carrito. Me has cambiado la vida, no imaginas cuánto. ¡Ya lo manejé, y es increíble! No he dejado de llorar. Te amo mucho. ¡Ánimo y fuerza!”, fue parte de los mensajes que le envió a la barranquillera.

Shakira no solo le dio su pertenencia, sino también 90 mil dólares estadounidenses para todo lo relacionado con el trámite, como traspaso, seguro, traslado y mantenimiento para seis meses. Pero, lejos de convertirse en una bendición, parece que el Lamborghini será una tortura para el colombiano, debido al alto costo para mantenerlo.

‘Es un carro que solo millonarios pueden mantener’

Esos casi 100 mil dólares que le dio la artista de 48 años no fueron suficientes, puesto que Mejía tuvo que colocar 5 mil dólares adicionales para completar todo lo que requiere el auto. Él compartió en Instagram las primeras horas con el carro de lujo y como era de esperarse, los internautas le dieron algunos consejos y también auguraron que tenerlo le generará grandes gastos.

Carro de Shakira Michael Mejía, ganador del Lamborghini de Shakira, recibió su premio el Día de San Valentín, pero quedó asombrado por el costo de mantenimiento. (Instagram @MichaelMejíaart)

“Véndelo lo más rápido que puedas, ni lo uses. Te compras un departamento cash, lo rentas y con la plata de la renta si quieres te sacas un lease de un Lamborghini igual a ese”, “Si no lo vendes ese carro pierde el 50% de su valor en 24 meses”, “No me quiero imaginar el costo de traspaso de dueño más el costo de aseguranza mensual que debe de ser el alquiler de un apartamento”, “Y los taxes ¿será que van a salir bien baratos?”, “Pero, ¿tiene dinero para mantenerlo? porque si no más que premio será una tortura”, “Va a estar emocionado hasta que lo lleve la primera vez a darle servicio” y “Lo que se ganó fue una deuda si no lo vende o lo pone a facturar”, le dijeron en la red social.

Él les respondió a algunos sobre sus preguntas: “No es broma. El costo anual de mantenimiento te puede costar entre 5000-10000 USD, luego el seguro a todo riesgo, más o menos igual”. Además, ayer 18 de febrero compartió una imagen al momento de abastecerlo de combustible: “Solo un día después de usarlo: 74 dólares, 20 galones”.

Además, en una entrevista a NTN 24 acotó: “Básicamente, una persona de estrato medio se acaba de ganar un carro que solo millonarios pueden tener, entonces es una situación un poco chistosa”.