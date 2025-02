Este martes 18 de febrero estuvo de cumpleaños Vadhir, uno de los hijos de Eugenio Derbez y toda su familia lo felicitó a través de las redes.

Uno de ellos fue Eugenio, quien no perdió la oportunidad de tener un lindo detalle con su hijo, pero ha generado polémica e indignación.

El gesto de Eugenio Derbez con Vadhir en su cumpleaños por el que dicen que “menospreció a José Eduardo”

Y es que Eugenio Derbez compartió un video de su hijo Vadhir en el que habla maravillas de él y deja ver lo valiente y arriesgado que es.

Además, el comediante escribió “¡Feliz cumpleaños, @vadhird! ¡Espero que tu cumpleaños y todos los días sean tan maravillosos como tú! ¡Te quiero!”, dejándole saber lo mucho que lo ama, pero indignó a todos.

Y es que aseguran que con este gesto y sus palabras dejó claro que él es su hijo favorito y que “menospreció” a José Eduardo, pues de su hija Tessa no compartió ni una foto ni un video el día de su bautizo, además que tampoco asistió.

“Cómo se nota que es el consentido, Eugenio siempre ha hecho a un lado a José Eduardo”, “Así hubieras felicitado a Tessa.....ah...se me olvidaba....estabas “muy ocupado”, “qué se puede esperar de él si fue un mal padre y ahora es un peor abuelo”, “El abuelo ausente de tessa 😂😂”, “pobre José Eduardo a él y a su nieta no le dedicó ni un mensajito en su bautizo y al otro hijo lo celebra a lo grande”, y “No dudo que ame a todos sus hijos pero entre Vadhir y José Eduardo no se preocupa ni tantito por ocultar su preferencia por Vadhir, chale!!”, fueron algunos de los comentarios.

Hasta los momentos, Eugenio no se ha pronunciado sobre su ausencia en el bautizo de su nieta, pero José Eduardo aseguró ese día que todo estaba bien con su familia paterna.

“Los invité y estamos bien, de hecho me estoy mensajeando con ellos, nada más que no pudieron venir, unos por chamba, otros que tenían ya un viaje”, destacó ese día.