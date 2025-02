El error en el concierto de Shakira por lo que ha generado debate en las redes sociales

Shakira ofreció un concierto en Perú tras permanecer un día hospitalizada por problemas estomacales. Pero, hubo un error y algunos no lo dejaron pasar.

Ya todo está listo para que Shakira cante en tu tierra natal Colombia. La artista, de 48 años, llegó la noche de este 18 de febrero a Barranquilla, donde creció y ofrecerá dos apoteósicos shows este 20 y 21, tras darlo todo en el escenario en Perú, donde estuvo hospitalizada por problemas abdominales.

La salud de la compositora se vio comprometida la madrugada del domingo 16, cuando daría su primer concierto en Lima, por lo que pasó todo el día internada en la clínica, y obligó a suspender el tan esperado evento. Sus fanáticos le brindaron todo el apoyo y la acompañaron afuera del hospital.

Pero, el 17 fue dada de alta y regresó a hotel junto a su hijo Milan. Recuperó las fuerzas y en horas de la noche movió sus caderas y deleitó con su repertorio en la segunda fecha que tenía para la capital peruana. Todos se deleitaron, mientras Shaki mostró su entereza.

“No debemos permitir esa falta de respeto”

El Estadio Nacional se llenó. Fueron 14 años los que esperaron los peruanos para verla de nuevo y los valió porque ella les dio un paseo por su amplio repertorio. Sin embargo, muchos notaron que algo falló durante el concierto y lo difundieron a través de TikTok. Algunos le dieron mucha importancia, pero otros lo desestimaron.

De acuerdo con una reseña del diario La República, la cantante estaba interpretando ‘Girl Like Me’. En este performance, la artista dice las mujeres de algunas nacionalidades y en simultáneo se va proyectando en la pantalla la bandera del país.

Shakira Peruanos alertaron de un error en el concierto de Shakira. Cuando ella dijo peruanas, se proyectó una bandera de México. (Instagram @Shakira / Tiktok @porlobajo)

Fue en este preciso momento que ocurrió el desliz, que para muchos fue importante porque involucró directamente a Perú. Shakira cuando mencionó a las mexicanas, se vio la bandera de Perú, y cuando lo hizo con las peruanas, la bandera de México apareció. Algunos indicaron que fue un error de producción y otros se lo atribuyeron a la colombiana, lo que abrió un debate en la cuenta del usuario que captó el momento.

“Las banderas tienen un orden, Shakira lo sabe. pero se confundió en el orden y ya”, “La culpa no fue de Shakira, fue del editor del video, lo más lógico es mencionar al anfitrión país de penúltimo”, “El Perú se respeta y no debemos permitir esa falta de respeto”, “Se reolvidó de Perú”, “¡Ay, no puede ser🙃! parece que solo van a los conciertos a ver que criticar” y “Solo que lo dijo en diferente orden, incidentes de cantar en vivo”.

Ahora los peruanos esperan que en la nueva fecha que programarán el concierto cancelado, Shakira o el directo atinen en este momento. Por ahora, ella está enfocada en dar un gran espectáculo en casa, al lado de sus dos hijos.