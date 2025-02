Evaluna deslumbró con su vestido en renovación de votos con Camilo, pero a él no le perdonan su look “informal”

Evaluna y Camilo celebraron 5 años de casados recientemente y comenzaron una tradición que han copiado de sus padres y es renovar sus votos cada 5 años.

Por eso, los cantantes viajaron a Guatemala con toda la familia para renovar los votos en una hermosa e íntima ceremonia, donde por supuesto, también estuvieron sus hijas Índigo y Amaranto.

Este lunes, la pareja compartió un video de lo que fue su renovación de votos en su canal de Youtube, donde dejaron ver los atuendos que llevaron.

Evaluna deslumbró con hermoso vestido en su renovación de votos con Camilo pero a él no le perdonan su outfit

Evaluna fue elogiada por el hermoso look que llevó en su renovación de votos con Camilo, pues eligió un hermoso vestido corto blanco, con ligero escote, con un lazo grande atrás y una ligera cola y complementó el look con unas sandalias blancas de plataforma.

Su cabello lo llevó suelto y con unas ligeras ondas, que la hicieron lucir como una princesa, y aseguran que fue la mejor vestida, pero a Camilo por su parte, le llovieron las críticas por su look.

Y es que el cantante colombiano no estuvo nada formal y eligió un pantalón ancho en tono celeste con una camisa ancha blanca, de mangas largas y abombadas y unos zapatos negros.

Muchos aseguraron que este look no era adecuado para una renovación de votos, además que Evaluna lució mucho mejor y más elegante que él, por lo que lo criticaron.

“Ella lució como toda una princesa pero ese look de Camilo no la dio”, “pero que se puso Camilo, ni para sus conciertos se viste tan mal”, “por primera vez ella se vistió espectacular, pero dios mío él no colabora”, “me encantó ese vestido de Evaluna”, “él no mejora”, “wow ella estuvo super hermosa”, “camilo pero vístete mejor, como en la boda por favor”, “él siempre mal vestido”, y “alguien que lo asesore para vestirse por favor, ni para este día se vistió bien”, fueron algunas de las reacciones en redes.

A pesar de las críticas, en redes admiran a la pareja por el amor y la pasión que derrochan, asegurando que son una de las parejas más sinceras y ejemplares del mundo del espectáculo.