“Es despreciable”: esta sería la ‘movida’ de Ryan Reynolds para salvarse del escándalo de Blake Lively que indigna internautas

Ryan Reynolds y Blake Lively habían sido durante años una de las parejas favoritas de Hollywood con dinámica de bromas mutuas y su aparente relación perfecta. Sin embargo, la reciente controversia en torno a Lively y su excompañero y director de It Ends With Us, Justin Baldoni, ha puesto a Reynolds en el ojo del huracán. Su intento de abordar la situación con humor no fue bien recibido y desató una ola de indignación.

Ryan Reynolds desata la furia en redes sociales

Durante el especial del 50 aniversario de Saturday Night Live, Reynolds y Lively hicieron su primera aparición pública desde que la actriz presentó una demanda por acoso sexual contra Baldoni en diciembre de 2024. Mientras el evento avanzaba, Tina Fey y Amy Poehler interactuaron con Reynolds, quien se encontraba en la audiencia junto a su esposa.

Cuando Fey le preguntó cómo estaba, el actor respondió con una broma que generó una gran polémica: “¡Genial! ¿Por qué, qué has oído?”. Aunque algunos espectadores lo encontraron gracioso, la mayoría lo consideró una burla de mal gusto, dado el contexto en el que se encuentra Lively.

Las reacciones en redes no tardaron en llegar. Usuarios de X (antes Twitter) criticaron duramente a Reynolds por tratar con ligereza un tema tan delicado. Comentarios como “¿Quién hace una broma sobre el supuesto acoso sexual de su esposa?” y “Ryan Reynolds y Blake Lively están perturbados” se volvieron virales. Incluso hubo quienes acusaron a SNL de ser cómplices en un intento por desviar la atención del caso.

Romper el círculo Parece que las cosas no van bien entre los protagonistas de la película (@itendswithusmovie/Instagram)

Este escándalo también podría tener repercusiones legales. Según Page Six, el equipo de Baldoni podría argumentar que la demanda de Lively no es tan seria si su propio esposo se toma el asunto a la ligera en un evento público. Con el juicio programado para marzo de 2026, cualquier declaración mediática es clave para ambas partes.

Reynolds ha construido su carrera en torno a su carisma y su humor sarcástico, pero esta vez, la broma podría costarle caro. Mientras algunos seguidores lo defienden asegurando que solo fue un comentario inofensivo, otros creen que trivializar el acoso en un foro tan público envía un mensaje preocupante.

A esto se suma el hecho de que Lively ha permanecido en silencio tras la controversia. Su falta de respuesta ha dado pie a especulaciones sobre posibles tensiones en su matrimonio, especialmente ahora que ella enfrenta un pleito legal que podría definir su futuro en la industria.

¿Una jugada desafortunada para manejar la crisis?

Blake Lively La controversia ha afectado la imagen pública de Blake Lively (Lions Gate Entertainment)

Algunos expertos en relaciones públicas sugieren que Reynolds podría estar preparando una estrategia para mitigar el daño. En el pasado, celebridades han utilizado entrevistas o publicaciones en redes sociales para limpiar su imagen, pero en este caso, cualquier movimiento en falso podría empeorar la situación.

Por su parte, Blake Lively ya está planeando su regreso a la pantalla con la película Another Simple Favor ha desatado una nueva ola de controversia. Y es que los fans han hecho resurgir el tema de las tensiones que se rumorean con su coestrella Anna Kendrick, con quien comparte créditos.

Mientras algunos ven su participación como un simple proyecto profesional, otros la acusan de querer desviar la atención de su escándalo legal.