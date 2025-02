Shakira no solo atacó a Piqué y a Clara Chía en sus conciertos, también lanzó este dardo y se llenó de críticas

Shakira ha iniciado con todo su gira mundial ‘Las mujeres ya no lloran’ y su primera parada fue en Brasil con dos conciertos en Río de Janeiro y São Paulo para luego continuar hacia Lima, Perú.

La colombiana ha dado de qué hablar gracias a toda la escenografía que ha montado pero también las indirectas que ha lanzado a su ex pareja Gerard Piqué y Clara Chía Martí, la mujer con la que habría engañado.

Son muchas las ovaciones que la artista ha recibido pero su nueva indirecta ha sorprendido a todos y le ha causado distintas críticas en redes.

El nuevo dardo de Shakira en sus conciertos

Tras su separación de Gerard Piqué, Shakira lanzó distintos temas en su contra y hasta cambió la letra de algunos temas para continuar con su venganza. Así lo hizo en Brasil con su tema ‘Don’t Bother’.

La letra original del tema dice: “Por ti renunciaría a todo lo que tengo y me mudaría a un país comunista”, y ahora la ha modificado para cantar: “Por ti renuncié a todo lo que tenía y me mudé a un país socialista, solo para estar contigo”.

De igual manera, agregó: “Me limé mis uñas para que no te lastimaran, perdí esos kilos de más y aprendí de fútbol, solo para que te quedaras. Pero no lo hiciste y no lo harás”.

Sus palabras causaron gran revuelo al ser considerado un ataque hacia España, el país al que se mudó para vivir por al menos 12 años junto al padre de sus hijos, pero también donde fue acusada de fraude fiscal por la Agencia Tributaria española, y tuvo que pagar al menos 14,5 millones de euros.

Sus palabras no fueron de agrado para distintos españoles por lo que las críticas no han tardado en aparecer.

“Qué pesada es, sombra de lo que fue! Ahora entiendo que Piqué la dejara, es insoportable”, “Pues no hay que ser tan arrastrada y menos por un zumbao como Piqué”, “Y esta mujer aún le sigue dedicando espacios en sus canciones a Piqué? Gran trauma tiene esta persona! Debería de ir con profesional en la salud mental para sobre llevar ese pasado... ya superalo, por tu bien”, han comentado.