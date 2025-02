“¿Sacó todo a la luz? Jennifer Aniston reaccionó a la declaración de amor de Obama a su esposa Michelle

Los rumores de que el expresidente de Estados Unidos, Barak Obama, y su esposa Michelle están a punto de separarse cada vez crecen más, y responsabilizan a la actriz Jennifer Aniston de ser la tercera en discordia. Sin embargo, nada de esto ha sido confirmado e, incluso, este fin de semana el político tuvo un romántico gesto con su pareja, que aplacó un poco los bulos.

La ausencia de la letrada en importantes eventos a los que ha acudido Obama, como la toma de posesión de Donald Trump como nuevo mandatario, así como el funeral del expresidente Jimmy Carter; y una foto de cena en la que el lenguaje corporal delata el presunto distanciamiento entre ellos refuerzan aún más las especulaciones.

Pero, a pesar de todas las conjeturas que se han sacado de su vida amorosa, Barack le envió un emotivo mensaje a la también madre de sus dos hijas, a propósito del Día de San Valentín: “Treinta y dos años juntos y aún me quitas el aliento. ¡Feliz Día de San Valentín!”, escribió en X, acompañado de una foto con su esposa.

Michelle reaccionó al mensaje también con unas románticas palabras y la misma imagen que usó él: “Si hay una persona con la que siempre puedo contar, eres tú @BarackObama. Eres mi roca. Siempre lo has sido. Siempre lo serás. ¡Feliz día de San Valentín, cariño!”. Mientras que para muchos esto fue una muestra de que su matrimonio sigue sólido, otros creen que fue un intento de desviar la atención.

¿Jennifer Aniston reaccionó al mensaje de Obama?

La actriz de 56 años también aprovechó el Día del amor para expresarse, por lo que muchos tomaron su mensaje en Instagram como una indirecta para la pareja. A través de sus historias, la estrella de “Friends” compartió una particular imagen.

Jennifer Aniston y Barack Obama Jennifer no se quedó callada en el Día del Amor y envió también un mensaje cariñoso a alguien, y muchos afirman que fue a Obama. (X @Barackobama Instagram @jenniferaniston)

Se trató de una foto de un baño de alguna vivienda que en el espejo tenía escrito “I love you XX”. Aunque no escribió para quién iba dirigido el mensaje, muchas presumen que fue una indirecta para Obama, pues a la artista no se le conoce pareja y últimamente solo ha estado vinculada amorosamente con él.