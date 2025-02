“La viste su peor enemigo”, Evaluna lleva sexys looks de falda y pantimedias, pero no la perdonan en redes

La famosa recibió críticas por los looks que ha llevado en el tour de Camilo

Evaluna y Camilo se encuentran de gira este 2025 y comenzaron en Guatemala, país donde viajaron principalmente a renovar sus votos con su familia y donde comenzaron Nuestro Lugar Feliz Tour 2025

Camilo siempre tiene a su esposa como invitada para interpretar temas que tienen juntos como Plis, Índigo y Por primera vez, y en cada uno de los conciertos, la joven dio de qué hablar con sus looks.

“Tiene que cambiar de estilista”, Evaluna lleva sexys looks de falda y pantimedias, pero desata polémica

Evaluna siempre ha recibido críticas por su estilo y sus looks, especialmente en los conciertos, y aunque recientemente cambió su look, tampoco gustó.

La joven de 27 años optó por lucir varios looks de falda globo corta con botines y pantimedias, pero aseguran que esto la hizo lucir “vulgar” y no a la moda.

En uno de los conciertos, Evaluna llevó un top negro de tiras finas y escote, con falda negra ancha y pantimedias negras estampadas, con botines altos, en otro, llevó una camiseta negra, con falda globo de cuadros en blanco y negro y pantimedias negras con botines, y en otro de los conciertos llevó una blusa rosa de corazones con falda globo fucsia y pantimedias negras de puntos.

Aunque la cantante presume su look y estilos con orgullo, en redes la critican y aseguran que no le favorece su figura y que debería cambiar de estilista.

“Se pasa de mal vestida ósea se pasaaaa”, “dios mío pero que cambie de estilista, ese no la quiere”, “se ve horrible, eso no le queda bien”, “Evaluna solo empeora sus looks”, “Ella es hermosa pero la visten horrible”, “La viste su peor enemigo????”, “No me gusta su look😢 ella es hermosa vístete suave ,colores pastel o negro total🙏”, “Parece la Chilindrina parece un chica desaliñada”, “Nooo Por favor que eso ??”, “de paso se viste vulgar y feo”, fueron algunos de los comentarios en redes.

No es la primera vez que la critican por su look, al igual que a Camilo, pero ella deja ver que no le importa el qué dirán y es fiel a su estilo y a lo que desea ponerse.