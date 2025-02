“Fui con 20 doctores”: la extraña enfermedad que Maribel Guardia enfrentó mientras grababa una novela

Maribel Guardia parece estar viviendo la época más difícil de toda su vida. La estrella primero sufrió la prematura pérdida de su único hijo, Julián Figueroa, a causa de un infarto a los 27 años en 2023.

Ahora, la famosa enfrenta un momento muy complejo tras interponer una demanda en contra de Imelda Garza Tuñón, madre de su nieto José Julián, por el bienestar del niño de siete años de edad.

Sin embargo, estos no son las únicas pruebas que la intérprete costarricense ha sufrido. En el pasado, ya había enfrentado instantes muy duros, como cuando contrajo una extraña enfermedad.

La rara enfermedad que Maribel Guardia sufrió y le inflamó la cara

En una entrevista a Las 5 mejores en 2020, Guardia reveló que sufrió un complicado episodio con su salud cuando una larva se “le metió en la cara” durante el rodaje de Tú y yo en el año 1996.

“Empezó la novela estaba yo bien, cuando un día amanecí con el cachete de este tamaño (inflamado). Al día siguiente, la pelota ya estaba en el otro lado”, relató a la host Cynthia Urías.

La estrella de Lagunilla, mi barrio recordó que los médicos no lograban dar con la causa de su mal y tuvo que pasar por varios especialistas hasta que finalmente uno le dio el diagnóstico correcto.

“Fui con 20 doctores, tomaba kilos de cortisona y antibióticos, todos me decían que era nervioso, que era la muela, no es el nervio trigémino. Todo me dijeron, hasta que me llamó una actriz y me dijo: ‘Vete a ver a tal doctor’. Resulta que era un gusano por comer pescado crudo”, rememoró.

De acuerdo a Maribel, lo que pasaba era que “cada vez que defecaba la larva, los glóbulos blancos me inflamaban la cara, fue una tragedia”. No obstante, eso no fue lo único que afrontó en el rodaje.

Y es que, durante la grabación de la telenovela, la famosa además tuvo que lidiar con la infidelidad de su entonces esposo y padre de su hijo, Joan Sebastian, con quien coprotagonizaba el proyecto.

“Al final acabó con los cuernos, esa novela fue de aprendizaje total y absoluto”, reconoció. “Es muy difícil estar ante la cámara manejando tantas emociones en tu vida y llegar a trabajar”.